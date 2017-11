Soud zprostil Nečesaného obžaloby

Krajský soud v Hradci Králové zprostil obžaloby Lukáše Nečesaného, kterého obžaloba vinila z pokusu o vraždu kadeřnice. V několikaletém procesu je to tak poprvé, co soud Nečesaného neposlal do vězení. Mladíka se dvakrát zastal Nejvyšší soud. Rozsudek není pravomocný, žalobkyně se proti němu na místě odvolala. Případem se tak bude opět zabývat Vrchní soud v Praze.