Nehoda se stala krátce před desátou hodinou večerní.

„V osobním vozidle zůstala zaklíněna jedna osoba, hasiči ji museli opatrně vyprostit pomocí hydraulických nástrojů. Druhému cestujícímu z osobního automobilu poskytovali do příjezdu zdravotníků předlékařskou pomoc. Nikdo z osmi lidí, kteří v době srážky jeli ve vlaku, nebyl zraněn,“ uvedl mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Jednapadesátiletá žena utrpěla vážné zranění. „Byla krátce v bezvědomí, se zasahujícími týmy však již byla později v kontaktu. Přítomná lékařka vyslovila podezření na otřes mozku, zjistila rovněž poranění dolní končetiny. Po provedeném ošetření, podání léků, uložení do podtlakové matrace a aplikaci kyslíku, byla pacientka transportována na chirurgickou ambulanci Slezské nemocnice v Opavě,“ sdělil mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

O deset let starší muž byl v okamžiku příjezdu posádek záchranné služby již mimo vozidlo, prvotní vyšetření ukázalo poranění dolní končetiny. „Stav pacienta byl středně závažný. I on byl předán do péče chirurgického oddělení opavské nemocnice,“ dodal Humpl.