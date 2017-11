Čtyřiapadesátiletého místního člena zastupitelstva a někdejšího místostarostu natipovali policistům jako možného žháře sami hasiči. U požáru byl pokaždé jako první a pak sledoval dění kolem zásahu.

Poprvé někdo zapálil seno v chlévě předminulý čtvrtek, několik dní poté shořela stodola uprostřed obce a jen o pár hodin později vzplál stoh slámy na poli u hřbitova.

Šuškanda o tom, že něco zapaluju, se dostala rychle za hranice obce. Milan P.

„Při posledním požáru stohu na mě začal jeden ze zasahujících hasičů řvát, že to dělám já, protože jsem vždy na místě první. Já mu to nemám za zlé, chápu ho, byli jsme všichni ve stresu,“ reagoval Milan P., který k rozhovoru svolil pouze za podmínky, že nebude zveřejněno jeho celé jméno.

Hasič a voják



Brzkou přítomnost u ohně vysvětluje jednak funkcí dobrovolného hasiče a také výcvikem z předešlého zaměstnání.

„Jsem bývalý voják z povolání, který je zvyklý být při poplachu do minuty oblečen a připraven k zásahu. Chápu, že když mě tam někdo vidí jako prvního, může si vydedukovat, že jsem to zapálil, protože jsou případy, kdy dobrovolní hasiči zakládají požáry, aby mohli jako první hasit,“ pokračoval Milan P.

Jeden ze zapálených objektů

FOTO: SDH Horšovský Týn

Připustil také, že i situace, kdy krátce za sebou někdo založil dva požáry, nahrávala spekulaci, že by mohl být tím žhářem.

„Při požáru stodoly jsem seděl o kus dál na studni a jen sledoval zásah kolegů, protože sami nemáme patřičnou techniku. Sotva jsem odešel, tak do půl hodiny chytil stoh,“ vysvětlil komunální politik, který se jako předseda sboru pro občanské záležitosti angažuje v obci na všech frontách. „Jsem takový místní ministr,“ dodal.

Není prý pyroman



Je podle svých slov připraven dobrovolně podstoupit psychiatrické vyšetření. „Chci se tím definitivně očistit, že nejsem žádný pyroman,“ prohlásil.

Nálepka žháře na základě nepodloženého nařčení pro něj není rozhodně dobrá. „Šuškanda o tom, že něco zapaluju, se dostala rychle za hranice obce. Už mi volala i máma z Horšovského Týna a ptala se mě na to. Nebyl to dvakrát příjemný rozhovor. Nabádala mě, abych to s tou svojí aktivitou nepřeháněl a už se do ničeho raději nemíchal,“ uzavřel Milan P.

Také starosta Semněvic Josef Hálek nevěří, že byl žhářem Milan P. „Jen se mu vymstila jeho přehnaná aktivita. Je zvyklý od vojáků. Když to písknou, vezme hasičskou uniformu a běží. Chce být u toho první, ale stejně to neuhasí,“ reagoval starosta.

Na druhou stranu chápe i hasiče, kteří měli Milana P. za pyromana. „Vidí ho, jak v noci sedí na studni a kouká na ně, jak hasí stodolu. No pak na něj zase narazí u toho hořícího stohu,“ uvedl Hálek.

Že jde o cíleně založené požáry, policie potvrdila. Průběh vyšetřování ale komentovat nechce. Policejní mluvčí Dagmar Brožová pouze sdělila, že nikdo zatím obviněn nebyl.