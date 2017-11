Babovákovi hrozilo až dvacetileté vězení, státní zástupce Vladimír Pazourek přesto navrhoval mimořádně snížený, pětiletý trest. A soud mu v tom vyhověl. Poškozená požadovala 300 tisíc jako nemajetkovou újmu, soud jí přiznal polovinu.

Babovák se podle obžaloby letos v březnu po rozchodu s přítelkyní, se kterým se nemohl vyrovnat, vkradl potají přidělaným klíčem do jejího bytu v pražských Řepích. Vzal si s sebou paralyzér, potravinářskou fólii, trychtýř, láhev vodky, červenou ponožku a masku na spaní a věci vyskládal na kuchyňský stůl. Nasadil si kuklu, vyšrouboval žárovku v pokoji a ve tmě, schovaný za skříní, čekal na příchod expřítelkyně.

Usvědčil se sám vlastní esemeskou



Když žena po půlnoci dorazila, měl ji podle žalobce napadnout s paralyzérem v ruce a nejméně desetkrát ji popálit na obličeji, krku a hrudi. Žena se ale aktivně bránila, křičela a podařilo se jí Babovákovi strhnout kuklu z obličeje, díky čemuž ho poznala. Obžalovaný jí měl říct, ať je zticha, a ukázat jí, co si na ni připravil. Pak podle obžaloby ukradl dva tisíce korun a z bytu odešel. Později měl ještě expřítelkyni volat a vysvětlovat jí, jakým způsobem ji chtěl zabít.

Nakonec jí poslal esemesku: „Jsem rád, že nikoho nedokážu zabít. Co jsem udělal tobě, chtěl jsem udělat sobě. Vím, že se neobejdu bez odborné pomoci.“

„Na základě provedeného dokazování nemáme pochyby o vině obžalovaného,“ uvedl předseda soudního senátu Tomáš Kubovec. „O samotném úmyslu obžalovaného (poškozenou usmrtit) svědčí samotná jeho esemeska, kdy usvědčil jednoznačně sám sebe,“ dodal Kubovec s tím, že soud odmítl Babovákovu obhajobu, že se zpráva měla týkat půl roku starého rozchodu.

Nelogická výpověď



Babovákova výpověď podle Kubovce obsahuje řadu nelogičností, na rozdíl od konzistentní výpovědi poškozené. „Jak by si (poškozená) sama mohla způsobit deset poškození kůže, která byla nepochybně způsobena paralyzérem?“ kladl jako příklad řečnickou otázku Kubovec.

Babovák před soudem obžalobu odmítl. Připustil, že v bytě expřítelkyně byl, nicméně proto, aby jí přinesl onen paralyzér. Klíče od bytu mu prý poškozená dala o den dříve. „Do bytu jsem vstoupil na její výslovnou žádost. Paralyzér jsem přinesl na její výslovné přání, chtěla ho už déle,“ vysvětloval soudu Babovák. To poškozená odmítla. „Já měla svůj paralyzér, který jsem dostala od kamarádky, když jsem se přestěhovala do Prahy. Nikdy jsem ho nepoužila,“ řekla žena. Trychtýř měl prý na přelévání ovocného sirupu do menší lahve, k čemu si připravil červenou ponožku, nevysvětlil.

Babovák si v bytě asi na hodinu zdříml, než přišla poškozená. Paralyzér si od něj prý vzala, dala do něj baterky a chtěla ho jít ven vyzkoušet. Tam ale nedošli. „Pověsila se mi kolem krk, vahou mě strhla na sebe a spadli jsme,“ popisoval Babovák. Na zemi se prý o paralyzér asi deset vteřin přetahovali. Přitom se žena podle obžalovaného mohla jednou o paralyzér popálit, zbylých devět ran si vysvětlit nedokázal. Poté z bytu odešel. „Řekl jsem jí, že po tom, co tam předvedla, tak nehodlám v tom bytě setrvat,“ uvedl obžalovaný.

Podle něj bylo na poškozené vidět, že je pod vlivem nějaké drogy, a z jejího dechu byl cítit alkohol. Žádné peníze jí prý neukradl.

Poškozená si konec incidentu vybavuje ale jinak. „Začal se velice omlouvat, že nechápe, co ho k tomu vedlo, že ho to mrzí, že neví, co se to stalo,“ řekla. Incident prý původně hlásit ani nechtěla, přiměli ji k tomu až kamarádi. „Prosil mě, ať to nikde nehlásím, že nechce do vězení,“ vzpomínala žena.

Poškozená prý lže



Babovák byl v minulosti několikrát trestaný, mimo jiné za maření soudního rozhodnutí nebo nebezpečné vyhrožování. S poškozenou se rozešli loni v říjnu poté, co ji podle jejích slov napadl a škrtil. Poté se ještě chvíli stýkali. „Na začátku (letošního) roku jsme si vztah vyjasnili jako kamarádsko-milenecký s tím, že mi řekla, že se nebude intimně stýkat jen se mnou,“ uvedl Babovák a dodal, že se nakonec vztah přesunul do čistě kamarádské roviny.

„Nebudu o sobě tvrdit, že ve vztahu s jakoukoliv partnerkou jsem nežárlil,“ prohlásil v závěrečné řeči Babovák, zároveň ale dodal, že se nikdy nedopustil žádného fyzického násilí.

Poškozená podle něj lže. „Netuším, proč tvrdí takové věci, snažil jsem se jí pomáhat v době našeho partnerství i po našem rozchodu. Rozpad našeho vztahu mě bolel, ale sama ví, jak častokrát mi během toho vztahu i po něm lhala. Kdyby tu byla, tak bych jí popřál do dalšího života hodně štěstí. Je to prostě lež, co tvrdí,“ zakončil obžalovaný.