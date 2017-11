Policejní vrtulník, který rovněž zajišťuje leteckou záchrannou službu, letěl na konci srpna z Prahy na jih Moravy s lidským orgánem, na který čekal vhodný příjemce. Chvíli po startu pilotům ale cestu zkomplikoval zelený laser, jenž zasáhl příď vrtulníku a policisty oslnil.

„Byť se jednalo o velice krátký okamžik, mohl mít v důsledku možná dokonce až tragické následky. Naštěstí piloti vyvstalou situaci, především díky své profesionalitě, zvládli a cenný náklad dopravili na místo určení v pořádku a včas,“ popsal Hulan.

Na scénu posléze přišli kriminalisté, kteří se pokusili zjistit, odkud laser svítil. Spolu s piloty se jim podařilo najít panelový dům a následně byt, z něhož byli piloti oslňováni. V bytě čekalo na kriminalisty překvapení.

„Vrtulník laserem oslnil teprve šestiletý chlapec, kterému tuto nebezpečnou hračku koupila maminka. Ten kriminalistům řekl, že netušil, co může pouhým světélkováním způsobit. Na vrtulník prý laserem blikal proto, že se ve svém pokoji před spaním nudil a tímto způsobem se bavil,“ informoval Hulan.

Palubní deska policejního vrtulníku.

FOTO: Novinky

Případů je víc



Podle něj se k podobné akci přiznal i jeho starší, rovněž nezletilý bratr. Policisté tak nebudou nikoho trestně stíhat, ale případ oznámili orgánu sociálněprávní ochrany dětí. V případě, že by se jednání dopustil dospělý, měl by na krku stíhání za trestný čin obecného ohrožení se sazbou až tři roky vězení.

Policie v Praze řešila v tomto roce již šest podobných případů. Hned dvakrát za jeden večer například 2. srpna. [celá zpráva]

„Bohužel se to stává často. Tento konkrétní případ byl nebezpečnější, protože se jednalo o vzlet a zdroj záření byl velmi blízko. Kolegové byli ohroženi v počáteční fázi letu, což může vést k ohrožení letového provozu. Piloti provedli standardní postup, nekoukali se do zdroje světla a nesnažili se najít místo záření, jelikož v té chvíli mohou přijít i o zrak,“ řekl Novinkám pilot policejního vrtulníku Tomáš Vlasák.

Hulan připomněl, že k laseru se dostane každý za pár korun. „Za určitých okolností je tato nebezpečná věc k dostání nadneseně řečeno na každé pouti. Další, co stojí za povšimnutí, a tento případ je toho jednoznačným důkazem, je, že rodiče často nevědí, co jejich ratolesti dělají a čím se baví. Není výjimkou, že to rodiče zjistí až ve chvíli, kdy nastane problém, nebo dokonce malér,“ upozornil policejní mluvčí.