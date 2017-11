Krvavý konflikt se stal na neurologickém oddělení. „Pacient, který zde byl hospitalizován dva týdny, se dlouhodobě zmiňoval, že ho chce někdo zabít. Vyprávěl, že pracoval na jatkách, kde se aktivně setkal s podřezáváním zvířat. Navíc vydával děsivé zvuky, jako medvěd,“ informoval Právo syn jednoho z pobodaných pacientů s podezřením, že muži podávané léky zvyšovaly jeho agresivitu.

K útoku na spící pacienty se podle něj chystal a měl ho předem promyšlený. „Neustále chodil k jednomu z pacientů ke stolku pro pití, i když měl sám svoje na stole, byl nervózní, navíc ho rušila sestra, která na pokoj chodí každých 20 minut. Poté skočil na jednoho muže, v pokoji byla téměř tma, jen lehce pootevřené dveře, silně ho chytil za ruku a bodl nožem do krku. Muž se probral a útočníka odhodil na mého otce, kterého pobodal do rukou, když se bránil. Otec pak útočníka odhodil na postel s dalším pacientem, který ho chytil zezadu, a společně ho zpacifikovali. Přitom ještě bodl do tváře muže, říznutého předtím do krku,“ popsal zprostředkovaně incident syn pobodaného muže.

Personál nemocnice přivolal policii, aby odvezla agresivního pacienta do psychiatrické léčebny. O incidentu na pokoji ale údajně policistům nic neřekl. Sestry pokoj uklidily od množství krve, čímž smyly veškeré stopy. „Až když jsme se v sobotu odpoledne s maminkou zajímali u personálu, co se v noci vlastně stalo, tak přivolal policisty. Ti vzápětí případ předali kolegům z kriminálky,“ zmínil zdroj Práva.

„Prověřujeme napadení mezi pacienty v teplické nemocnici. Bližší okolnosti celého případu jsou předmětem dalšího šetření,“ řekl Právu policejní mluvčí.

Mluvčí společnosti Krajská zdravotní, pod kterou teplická nemocnice spadá, Ivo Chrástecký Právu potvrdil, že k incidentu došlo. Konkrétnější nebyl s tím, že vedení společnosti se k nešťastné události vyjádří, až se s ní důkladně seznámí.