Soud naposledy kvůli zdravotnímu stavu rozhodoval před rokem, kdy trest přerušil do 25. listopadu 2017. Janoušek má dlouhodobě problémy po operaci s hlavou.

Opilý lobbista naboural v březnu 2012 v pražské Michli do vozu vietnamské řidičky a od nehody ujel. Když zastavil na červenou, žena jej dohonila, stoupla si před jeho vůz a chtěla s ním situaci řešit. Janoušek proti ní nejdřív dvakrát popojel, poté se na zelenou rozjel, ženu porazil a ujel.

Za to ho soud poslal na 4,5 roku do vězení, kam Janoušek nastoupil na podzim roku 2014. V červnu 2016 mu soud na půl roku přerušil trest poprvé. Výkon trestu měl lobbista původně přerušený do 25. listopadu loňského roku, poté došlo k prodloužení do letošního roku.

V lednu vrchní soud zamítl žádost o obnovu řízení, kterou Janoušek žádal. Rozsudek chtěl lobbista zvrátit posudky z oboru psychiatrie, neurochirurgie a očního lékařství. Měly dokázat, že v době nehody mohl ovlivnit jeho rozpoznávací schopnosti hematom na mozku. Zároveň byl podle lékařů závislý na alkoholu, což v kombinaci s hematomem mohlo způsobit, že špatně viděl.