Soka v lásce vylákal do lesa a tam ho ubodal. Místo do vězení putoval do ústavu

Vylákal ho na procházku do lesa a tam ho ubodal. Za zabití milence své manželky ale Josef K. z Rotavy na Sokolovsku do vězení nepůjde. Podle znalců totiž vraždil v nepříčetnosti a své chování vzhledem k duševní poruše nebyl schopen ovládat. Plzeňský krajský soud v pátek poslal 60letého muže pod zámek do psychiatrické léčebny.