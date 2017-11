Zvířata se pak požírala navzájem, zbytek pomřel hlady. Jak Právo informovalo, muže odpovědného za provoz už v říjnu potrestal brněnský krajský soud ročním trestem s podmíněným odkladem na dva roky a zákazem podnikání v oboru chovu zvířat.

Bylo to zvěrstvo

Po zveřejnění případu se na Právo obrátil společník odsouzeného muže, který poskytl na podnikatelský záměr s farmou peníze. „Bylo to zvěrstvo,“ popsal lakonicky situaci, o které soud prohlásil jen tolik, že šlo o týrání zvířat. Čeho se muž vlastně přesně dopustil, totiž odvolací senát brněnského soudu v čele s Miroslavem Novákem nespecifikoval.

„S odsouzeným jsem přišel do kontaktu, když jsem hledal investiční projekt. On dal svoje zkušenosti, které prý měl, já peníze. Tvrdil, že ví, jak vést farmu zvířat chovaných jako krmivo pro dravce nebo do zoo. Potkani a křečci se chovají v boxech podobně jako třeba kuřata, musí se jim dávat voda a granule. Potom se uspí plynem,“ popsal Právu muž.

„Nějakou dobu vše fungovalo, ale pak ho to asi přestalo bavit a došly mu zřejmě i peníze, takže ze dne na den skončil. Přitom tam byly stovky zvířat. Mohl je bezbolestně uspat a farmu nechat prázdnou, on ale radši zamkl a nechal je tam svému osudu,“ řekl muž.

Společník podle svých slov věřil, že se jeho partner o farmu dokáže postarat, jak sliboval. „Místo toho mi zavolal majitel areálu, že v hale začala téct voda, že tam musel jít správce a ten vše zjistil. Zavolala se veterina a policie, začalo vyšetřování. Na mně pak bylo, abych všechno uklidil. Musel jsem si na to koupit plynovou masku, byl to otřesný zážitek,“ zavzpomínal muž.

Kolik bylo na farmě vlastně mrtvých zvířat, nešlo podle něj ani spočítat. „V bedně bylo nakonec třeba jen jedno mrtvé, protože ta ostatní se požrala navzájem, to poslední chcíplo hlady. Někteří potkani utekli, překousali elektriku a vodu, všechno bylo zkratované. Navíc tam byla terária s hroznýši, jenže když nešla elektrika, tak hadi taky umřeli. U haly nechal i svého hlídacího psa, který byl také na pokraji smrti hladem,“ dodnes nepochopil jednání bývalého společníka.