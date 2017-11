Krajský soud se ztotožnil s názorem okresního soudu, podle kterého existuje obava, že by obvinění mohli na svobodě ovlivňovat svědky anebo utéci s ohledem na vysoký trest, který jim hrozí. Potvrdil také důvodnost trestního stíhaní.

„Z dosud shromážděných důkazů je tady důvodné podezření, že skutek mohli spáchat obvinění,“ stojí v soudním rozhodnutí.

Právo zjistilo detaily z vyšetřování. Plán útěku chlapců ve věku od 16 do 17 let měl být takový, že nejprve vylákají vychovatele do dílny, tam mu chtěli vrazit šroubovák do krku, tělo naložit do kufru jeho auta a po cestě jej hodit do rybníka.

„Začátek plánu jim vyšel, naštěstí ale vychovatel svým jednáním jejich úsilí zmařil a k chystanému útoku na jeho osobu nedošlo,“ konstatovala už dříve policejní mluvčí Martina Korandová.

Bližší podrobnosti neuvedla. Sám vychovatel se k celé věci odmítl vyjádřit.

Tvrdili, že šlo jen o legraci



Obvinění mladíci od začátku tvrdili, že šlo o legraci. U výslechu měli uvést, že to nemysleli vážně. Jeden z nich ale později přiznal, že útěk spojený s vraždou vychovatele skutečně plánovali, a dokonce do toho chtěli zapojit i ostatní chovance.

Jde o mladíky zařazené do odloučeného zařízení Medvědí kámen, které funguje jako terapeutická jednotka. Objekt v pohraničí s kapacitou šestnácti míst stojí uprostřed lesa. Jsou v něm umístěni chlapci ve věku od 16 do 19 let z celé České republiky s nařízenou ústavní výchovou, kteří jsou závislí na drogách a zároveň mají problémy s chováním.

Po dobu šesti měsíců zde absolvují výchovně-léčebný program, jehož cílem je kromě podpory abstinence také rozvoj základních pracovních návyků. Starají se tam třeba o hospodářská zvířata nebo pěstují ovoce a zeleninu.