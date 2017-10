Exkandidát na prezidenta ČSFR, odsouzený na 6 let, byl zproštěn obžaloby

Přemet o 180 stupňů učinil ve čtvrtek Krajský soud v Ostravě v kauze bývalého kandidáta na prezidenta ČSFR z roku 1992 Jiřího Včelaře Kotase. Muže, kterého přede dvěma lety poslal na 6 let do vězení za pokus o gigantický podvod s padělanými obrazy, zprostil obžaloby poté, co mu případ Vrchní soud v Olomouci vrátil k novému posouzení.