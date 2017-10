10:34 - Pacovský po upozornění odebral Rathovi slovo, protože se stále věnoval případu advokáta Michala Pacovského. Rath se chtěl vyjádřit k tomu, že podle jeho názoru je Michal Pacovský stále jeho obhájcem.

10:33 - „Navrhuji výslech vašeho strýce Michala Pacovského, výslech vašeho bratrance Jana Pacovského, navrhuji stran vaší podjatosti výslech Vladimíra Drymla, navrhuji výslech mých advokátů, protože se nechcete seznámit jak vypovídali u civilního soudu,“ nevzdává se Rath.

10:22 - Pacovský udělil Rathovi slovo s tím, že pokud bude rekapitulovat soud s Michalem Pacovský, slovo mu opět odebere. Podle Ratha je ale Michal Pacovský stále jeho advokátem, protože před dvěma a půl lety mu nevypověděl plnou moc v souladu se zákonem. „Já jsem u tohoto soudu zastoupen vašim strýcem,” prohlásil Rath. Bývalý hejtman tím dokazuje podjatost soudce Pacovského.

10:17 - K Černého námitce se připojili i další obhájci nebo správce dědictví po Rathově otci. „Nevím, z čeho se vyvozuje, že jde o obstrukci,“ uvedl.

10:12 - Po kratší pauze a poradě senátu soudce Pacovský nepřipustil Rathovu rekapitulaci žaloby na Pacovského strýce Michala [celá zpráva], považuje ji za obstrukci. Černý opět vznesl námitku proti postupu senátu. „Jde o evidentní krácení práv obviněného a obhajoby,” řekl Černý.

9:49 - „Není to správný postup senátu. I veřejnost má právo vědět, jakým způsobem rozhodnete (o námitce podjatosti),“ ohradil se jeden z Rathových advokátů Adam Černý. „I veřejnost má právo vědět, na základě jakých důkazů je namítána,“ dodal a připomněl, že Rath protokol obdržel až včera po skončení jednání.

9:44 - Rath chtěl začít číst protokol z jednání soudu se strýcem soudce Pacovského. „Obsahuje věci, které jsou mimořádně klíčové stran vás,” podotkl Rath. Soudce Pacovský ho ale přerušil s tím, že pokud by měl číst další protokoly, tak by to senát nepřipustil.

9:40 - Pacovský opět napomíná Ratha a hrozí mu pořádkovou pokutou. Obžalovaný totiž komentoval údajný úsměv jednoho z přísedících. „Takhle se usmíval Petr Nečas, když jsem...” řekl Rath, než ho Pacovský přerušil s tím, že se v senátu nikdo neusmívá.

9:34 - „Možná se vám to líbí chovat se jako inkviziční justice,“ prohlásil exhejtman s tím, že podle něj soud v čele s Pacovským rozhodoval o Rathově vazbě na základě víry a nikoliv důkazů. „Podle víry se rozhodovalo ve středověku,“ dodal Rath. Pacovský obžalovaného napomenul, aby se vůči soudu choval uctivě.

9:27 - Rath pokračuje v rekapitulaci své žaloby na soudce Roberta Pacovského, kterého zažaloval kvůli tomu, že nechal média vyfotit spis k Rathově kauze. Na fotografiích byly vidět i Rathovy osobní údaje. Soudy ale v minulosti Rathovu žalobu zamítly.

Bývalý hejtman momentálně předčítá dovolání, které podal se svými obhájci k Nejvyššímu soudu.

9:17 - Rath v úterý uvedl, že z jeho vyjádření už mnoho nezbývá, zatím si ale vzal slovo a pokračuje.

Krajský soud v Praze poslal Ratha poprvé nepravomocně do vězení na 8,5 roku v roce 2015. Odvolací soud ale trest zrušil a případ vrátil k novému projednání, přičemž odmítl použití odposlechů jako důkazu.

Nejvyšší soud ale odposlechy uznal. Obžaloba viní 11 lidí z manipulací se zakázkami ve stavebnictví a zdravotnictví ve Středočeském kraji. Státní zástupce Petr Jirát tvrdí, že Rath bral úplatky a coby tehdejší hejtman o manipulacích věděl.

Obžalovaní vinu odmítají. Rath se například hájí tím, že tendry financované z Evropské unie byly pod vícenásobnou kontrolou, takže je nebylo možné ovlivňovat. Případ je podle něj politicky motivovaný. Policie Ratha zadržela v roce 2012, když nesl v rukou dnes již pověstnou krabici od vína, ve které bylo sedm miliónů korun.