10:09 - Rath se dál obrací na soudce a přesvědčuje ho o pochybnostech, které má o jeho rozhodování.

„Jistě budete tvrdit, že se vás to netýká, že jste pevný jak skála. Realita je ale jiná a konstatoval to i Evropský soud - stačí pochybnost. Nikdo do našich myšlenkových pochodů, které se mimochodem v čase mění, nevidí. Stejné věci mají vývoj, svět se mění. Objektivně zjistit, jaký je na vás nátlak, je nemožné, stačí, že takový nátlak existuje, že vůči vám někdo disponuje nějakými pravomocemi,“ prohlásil Rath.

10:03 - Projednání komplikuje zapnutá klimatizace, v jednací síni je výrazný chlad. Jeden z advokátů vznesl námitku, aby byla vypnutá, nebo zmírněná. „Podmínky pro práci obhajoby jsou značně ztížené,“ ozval se obhájce Pavla Drážďanského.

Soudce Robert Pacovský přislíbil, že udělá za 15 minut přestávku a situaci vyřeší. Důvodem zapnutí klimatizace bylo včerejší vedro v síni, na které si stěžoval Rath i ostatní. Soud se pokusí najít kompromis, aby bylo v jednací síni tak akorát.

9:35 - „Dostáváte se do velmi nepříjemné situace. Pokud rozhodnete, jak jste již rozhodl, naplňujete podmínku, proč by na vás měla být podaná kárná žaloba, protože jste nerespektoval zrušovací rozhodnutí vrchního soudu. Je platné a pro vás platně závazné. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je pouze akademické, nemá dopad na tento případ,“ dodal Rath. Pro vysvětlenou: vrchní soud odmítl použití odposlechů a sledování osob v kauze jako důkazu, Nejvyšší soud je ale vrátil do hry.

9:20 - Rath je před soudem jako jediný z 11 obžalovaných, ostatní se z jednání omluvili. Exhejtman již včera předeslal, že má v plánu hovořit až šest hodin. Jednání sleduje několik novinářů, proti včerejšku jejich řady prořídly.

9:10 - Ústavní stížnost má 120 bodů, Rath je lehce za polovinou. Čtení prokládá promluvami k soudci, kterému opakovaně vysvětluje, že podle něj nemá jeho případ soudit.

9:05 - David Rath pokračuje v námitkách údajné podjatosti soudce Roberta Pacovského. V plánu má v následujících hodinách dočíst nejdřív ústavní stížnost podanou na prezidenta Miloše Zemana. Důvodem stížnosti je Rathovo tvrzení, že Zeman nepatřičně zasahoval do jeho kauzy veřejnými výroky.

Krajský soud v Praze poslal Ratha poprvé nepravomocně do vězení na 8,5 roku v roce 2015. Odvolací soud ale trest zrušil a případ vrátil k novému projednání, přičemž odmítl použití odposlechů jako důkazu.

Nejvyšší soud ale odposlechy uznal. Obžaloba viní 11 lidí z manipulací se zakázkami ve stavebnictví a zdravotnictví ve Středočeském kraji. Státní zástupce Petr Jirát tvrdí, že Rath bral úplatky a coby tehdejší hejtman o manipulacích věděl.

Obžalovaní vinu odmítají. Rath se například hájí tím, že tendry financované z Evropské unie byly pod vícenásobnou kontrolou, takže je nebylo možné ovlivňovat. Případ je podle něj politicky motivovaný. Policie Ratha zadržela v roce 2012, když nesl v rukou dnes již pověstnou krabici od vína, ve které bylo sedm milionů korun.