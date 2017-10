„Mohu potvrdit, že už si pan Dalík převzal výzvu k nástupu do výkonu trestu, a v té je, že má nastoupit do pražské ruzyňské věznice nejpozději do 6. listopadu do 16.00,“ řekla v úterý Právu mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Dalík byl loni odsouzen na čtyři roky. Nejvyšší soud však rozsudek zrušil a v červenci jej vrchní soud znovu uznal vinným z podvodu. Státní zástupce pro něj navrhoval sedmiletý trest.

Lobbista po svém prvním odsouzení strávil ve vězení čas od 1. září 2016 do 12. dubna 2017, tedy něco přes sedm měsíců.

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 miliónů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů.

Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Lobbista vinu popíral.