Incident se stal v jednom z bytů v Korunní ulici v Ostravě-Mariánských Horách. Jak tomu někdy v podobných případech bývá, za vše může alkohol. Jak pachatel, tak jeho oběť mu nadměrně holdovali. Soudkyně jeho vliv označila za naprosto zásadní. „Je to zářný příklad toho, jak dokáže alkohol zničit lidské životy,“ uvedla soudkyně Lenka Čechová.

Opatřil se svou družkou žil několik let. Přitom už v místě dřívějšího bydliště spolu měli řadu konfliktů, hlavně v době, kdy se společně opili. „Dřívější konflikty někdy vrcholily příjezdem policie. Dříve ale poškozená nedala souhlas s trestním stíháním,“ řekla soudkyně s tím, že incidenty končily většinou jen lehkým poraněním.

„Poškozená se dříve nenechala ani ošetřit,“ uvedla Čechová.

Miroslav Opatřil v doprovodu eskorty u ostravského krajského soudu.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Poté, co se dvojice přestěhovala ke svému známému do Mariánských Hor, byl chvíli klid, ale později neurovnané soužití začalo opět gradovat. „Podle svědků tam byl konflikt už den předtím. Bylo slyšet kopání do nábytku, do dveří,“ řekla soudkyně.

V osudnou noc pak muže popadl skutečný amok a na přítelkyni zaútočil velkou silou. Znalec u soudu vypověděl, že pachatel použil jak údery otevřenou dlaní a pěstí, tak i kopání a silné našlapování. Poté co dosáhl svého a žena zůstala ležet nehybně na zemi s četnými zlomeninami žeber a s krvácením do mozku, ulehl ke spánku a na několik hodin usnul. „Oběť tak byla ponechána osudu a zemřela v trýznivých bolestech,“ dodala soudkyně Lenka Čechová.

Za všechno může alkohol



Muž přitom u soudu k průběhu útoku příliš nevypovídal, údajně si na nic nepamatuje. Ve své výpovědi ale prohlásil, že se omlouvá všem pozůstalým, a vyjádřil lítost nad útokem. Vše přičetl alkoholu, kvůli kterému ztratil zábrany.

Soud ale jeho lítosti příliš neuvěřil a nepovažoval ji za polehčující okolnost. Neshledal ani žádnou výrazně přitěžující okolnost - muž byl v minulosti sice již pětkrát trestán, ale z posledního výkonu trestu byl propuštěn již před sedmnácti lety. „Domníváme se, že trest v polovině zákonné trestní sazby je přiměřený,“ řekla soudkyně.

Zatímco státní zástupce David Bartoš byl s trestem spokojený, není jasné, zda bude verdikt konečný. Odsouzený si ponechal zákonnou lhůtu na rozmyšlenou, zda si podá odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci.