Ondrášek se dostal do čela Vězeňské služby poté, co exministryně spravedlnosti Helena Válková odvolala jeho předchůdce Petra Dohnala pro ztrátu důvěry a kvůli údajným problémům v hospodaření. Dohnal však označil své odvolání za nezákonné a úspěšně se proti němu bránil u soudu. Nový ministr spravedlnosti Robert Pelikán pak do funkce Dohnala vrátil zpět.

Poté, co musel Ondrášek vyklidit svou kancelář, jej Vězeňská služba vyzvala, aby vrátil generálský kord. „Věc mohla přijít do jeho vlastnictví jen jako kázeňská odměna a není záznam o tom, že by mu nějaká taková kázeňská odměna byla udělena,“ prohlásil zástupce bezpečnostní složky.

Tento typ zbraně se odebírá a láme při degradaci. Ve vojenské funkci znamená odebrání kordu největší potupu. Proto takový požadavek nazýváme nemravným. obhájce Pavla Ondráška

Případem se začal minulý týden ve čtvrtek zabývat okresní soud Brno-venkov.

„Do kanceláře mi kord přinesl nějaký pracovník logistiky. Ptal jsem se a bylo mi řečeno, že je v kategorii spotřební zboží, to už se nevrací. Byla to symbolická věc určená do osobního vlastnictví. Současný generální ředitel se mě snaží poškodit za to, že jsem v době, kdy jsem byl ve funkci, poukazoval na korupci a předražené zakázky v době jeho působení,“ prohlásil u soudu Ondrášek.

„Tento typ zbraně se odebírá a láme při degradaci. Ve vojenské funkci znamená odebrání kordu největší potupu. Proto takový požadavek nazýváme nemravným. Ministerstvo spravedlnosti se klientovi nikdy za způsobenou újmu, která vznikla špatným rozhodnutím, neomluvilo a ani mu nebyla poskytnuta žádná satisfakce. Jedinou reakcí byla právě tato žaloba,“ prohlásil Ondráškův obhájce.

Zástupce Vězeňské služby pak dostal do úzkých svým dotazem předseda senátu Břetislav Cvan. „Co byste s tím kordem, kde je vyryté jméno, dělali? Mazali byste to jméno nebo byste ten kord dali někam do trezoru a nechali ho tam na věčné časy?“ zajímalo soudce.

Soud by mohl spor o palaš rozetnout na začátku příštího roku, kdy bude jednání pokračovat.