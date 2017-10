Jako důvod uvedl naštvání na policisty, kteří jej prý před nedávnem bezdůvodně omezili na svobodě. V prostoru stanice drogami ovlivněný muž rozlil benzín, ale naštěstí se mu jej nepodařilo zakoupenými zapalovači zapálit.

To se mu povedlo až o kousek dále na příjezdové komunikaci. Pak nasedl do auta a odjel směrem do Brna. Obsluze stanice se podařilo založený požár záhy uhasit.

To ale nebylo ze strany řádícího muže vše. O několik minut později předjížděl kolonu vozidel před Lipůvkou. Při manévru kromě svého fordu poničil i tři vozidla v koloně.

„Na autech způsobil škodu za skoro dvě stě tisíc korun. Poškození řidiči drogami ovlivněného viníka nehody, který se dal na útěk, na místě havárie zadrželi. Muž přivolané policisty ohrožoval s tyčí v ruce. Zklidnili ho až za použití elektrického paralyzéru,” popsal krajský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Testem na drogy později policisté zjistili, že muž je pod vlivem pervitinu a kokainu. Agresor tak skončil v policejní cele, čeká na rozhodnutí o vazbě. Bude se zodpovídat z obecného ohrožení, porušování domovní svobody a násilí proti úřední osobě.