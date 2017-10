Podle soudního znalce Josefa Dolisty je krajně pravicová strana Národní demokracie Adama B. Bartoše extremistickou stranou. Bartoš a ND podle Dolisty svými projevy rozděluje českou společnost a snaží se tak získávat voliče. „Může to mít dopad směrem k nenávistným projevům vůči určitým menšinovým částem obyvatelstva,“ uvedl znalec.

Hlavní problém Národní demokracie a možná i Bartoše je podle Dolisty ve vyjadřování. Nelze podle něj prohlásit někde polopravdu a pak dodatečně vysvětlovat, jak to ve skutečnosti myslel. Jako příklad uvedl bod programu ND „Zbraně do rodin“. „Dá se to vnímat pozitivně, dá se to vnímat negativně,“ podotkl Dolista. Konkrétně tento bod je podle něj také znakem extremismu.

Chápe proto názor ministerstva vnitra o extremismu ND. „Ať si každá strana dělá, co chce, ale jestliže někdo jiný poukáže na extremistické postoje, tak nezasahuje bezprostředně do jednání strany ani jejího předsedy, ale poukazuje na určitá rizika, která existují v rámci stability společnosti a právní jistoty obyvatel vzhledem k ústavě,“ uvedl Dolista ke zmínkám o ND ve zprávách ministerstva vnitra.

Bartoš: ND je konzervativní a vlastenecká



Bartošovi a jeho Národní demokracii vadí, že je ministerstvo vnitra pravidelně zařazuje ve svých zprávách mezi extremisty. Po ministerstvu žádá omluvu a vymazání zmínky o ND ze zpráv ministerstva o extremismu.

Podle Bartoše je ND legální, „konzervativní a vlastenecká“ politická strana a tvrzení, že má za cíl narušovat ústavní pořádek a demokratické zásady ČR, ji prý poškozují. Soud bude pokračovat v únoru příštího roku.

Bartoš také čelí u Obvodního soudu pro Prahu 1 obžalobě za popírání a schvalování genocidy, podněcování k nenávisti a hanobení národa. Podle policie ve svých knihách a projevech úmyslně burcoval k nenávisti vůči Židům a migrantům.

Bartoš byl už v minulosti potrestán roční podmínkou za protižidovský text, který zanechal u pomníčku zavražděné Anežky Hrůzové v Polné na Jihlavsku.