Weiss ve středu vypověděl, že tragédie se stala, když se vracel z práce na chalupu u Počátek na Pelhřimovsku. Za obcí Rýnarec zjistil, že musí jet po objížďce. „Pamatuji si na odbočení doprava, na zbytek události mám amnézii (ztráta paměti - pozn. red.),“ řekl soudu s tím, že tragédie je mu velmi líto.

Z výslechu znalců vyplynulo, že kdyby dívka, která seděla ve druhém voze na zadním sedadle za řidičem, byla připoutaná, nezemřela by ani ona, ani řidič.

Bezprostřední příčinou smrti řidiče byla trhlina hrudní aorty a krvácení do dutiny hrudní. znalec

Podle popisu nehodového děje, který vyplývá ze znaleckých posudků, dostal Weiss jedoucí ve voze jaguar smyk, když se pravými koly dostal na krajnici. Ve snaze ho vyrovnat se dostal v levotočivé zatáčce do protisměru, kudy přijížděl Ford Focus řízený 55letým řidičem. Ten už neměl čas na reakci. Při čelní srážce zemřel řidič fordu na místě, jeho 25letá dcera sedící za ním zemřela o dva dny později v českobudějovické nemocnici. Řidičova 49letá manželka sedící na předním sedadle pro spolujezdce utrpěla těžké zranění, dodnes je v pracovní neschopnosti.

Nebyla připoutaná



Znalci posuzující příčiny smrti a zranění u poškozených, Zdeněk Šejdíř a Přemysl Strejc, se shodli na tom, že pokud by spolujezdkyně ze zadního sedadla byla připoutaná, neměla by nehoda tragické následky.

„Bezprostřední příčinou smrti řidiče byla trhlina hrudní aorty a krvácení do dutiny hrudní. Je pravděpodobné, že k roztržení došlo v důsledku nárazu nepřipoutané spolujezdkyně zezadu,“ řekl soudci Jiřímu Zachovi znalec Zdeněk Šejdíř. Podle Přemysla Strejce by nezemřela ani dívka, u níž bylo jako příčina smrti stanoveno poškození mozkového kmene. „Zranění by sice utrpěla, ale pokud by byla připoutaná, hlava by zůstala ušetřena,“ uvedl.

Obě auta byla dle výpovědí znalce z oboru dopravy v pořádku. Experti, kteří se vyjadřovali k průběhu nehody, uvedli, že se místo dalo projet rychlostí v rozmezí 74 až 79 kilometrů v hodině. Znalec obhajoby Stanislav Kadlec přitom upozornil na lepší vlastnosti Weissova sportovního vozu s tím, že sám projel místem rychlostí 92 kilometrů v hodině bez problémů. Takovou rychlost měl mít před smykem Weiss, protijedoucí řidič jel rychlostí 88 kilometrů v hodině.