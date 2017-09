Oba podle obžaloby prodávali k prostituci mladistvé dívky, které byly na útěku z krizového centra nebo výchovného ústavu. Kurková byla navíc odsouzena i za výrobu dětské pornografie.

Vrchní soud tak potvrdil verdikt, který nad oběma vynesl letos v červnu Krajský soud v Brně. „Odvolání obžalovaných jsme jako nedůvodné zamítli. Soud prvního stupně podle nás správně zjistil skutkový stav a ten správně kvalifikoval. Trest uložený soudem prvního stupně je přiměřený vzhledem k závažnosti spáchané trestné činnosti, k osobám obžalovaných a možnostem jejich nápravy,“ řekl Právu mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Podnikání s mladistvými provozovala dvojice podle obžaloby loni na jaře. Žena třem dívkám ve věku 17 a 16 let nabídla bydlení a stravu v bytě v Brně, kde bydlela společně s Dirdou. Dívky pak za to musely poskytovat různým mužům sexuální služby.

Dívky vozili do Vídně

Bylo tomu tak i přesto, že podle obžaloby oba věděli, že dívky jsou na útěku a nejsou plnoleté. Dívky dokonce vozili do Vídně, kde u Prátru opět provozovaly prostituci. Veškeré výdělky musely mladistvé odevzdávat Kurkové s Dirdou. Jednu z dívek, sedmnáctiletou, podle obžaloby žena také nafotila nahou a fotky vystavila na erotických stránkách, aby přilákala více klientů.

Obžalovaní svou vinu popírají. Popřeli ji i před odvolacím soudem. Tvrdili, že jen dívkám pomohli a dali jim střechu nad hlavou, aby nemusely žít na ulici. K ničemu je prý nenutili. Kurková se už dříve hájila tím, že dívky samy požádaly, jestli by u ní mohly na nějakou dobu zůstat, za to jí nabídly příspěvek na bydlení. Věděla prý o tom, že některé z dívek se prostitucí už dříve živily, ale sama jim zákazníky nezprostředkovávala.

Prý nevěděli, že nejsou plnoleté

Do Vídně podle Kurkové jezdil její přítel nakupovat zboží, které pak v Česku prodávali. Při té příležitosti se s ním některé dívky někdy svezly. Co ve Vídni dělaly, o to se prý žena nestarala. Policie při vyšetřování případu spolupracovala i s rakouskými kolegy. Dívky byly zadrženy při provozování prostituce přímo ve Vídni.

To, že by dvojice obchodovala s lidmi, popřel i Dirda. Nikdo podle něj dívkám nebránil, aby odešly. Tvrdil navíc, podobně jako jeho přítelkyně, že nevěděl, že by dívky nebyly plnoleté.

„Obžalovaní sice tvrdili, že nespáchali trestný čin, protože poškozené nenutili k prostituci, nicméně zločin obchodování s lidmi, pokud se týká osob mladších 18 let, nemusí nést znak násilí. Takže, i když to dívky dělaly dobrovolně, je to pořád zločin obchodování s lidmi,“ zdůraznil Cik. Dvojici původně hrozilo až 12 let vězení.