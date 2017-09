Odvolací soud se plně ztotožnil s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1. „Soud vzal v úvahu, že od té doby (spáchání činu) uplynula poměrně dlouhá doba, a to doba dvou let. Ten trest vystihuje závažnost toho jednání, tu motivaci a vše, co k tomu přispělo, a považujeme ho za dostačující,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Eva Brázdilová s tím, že je potřeba klást důraz na výchovný účel trestu.

Státní zástupce navrhoval ve svém odvolání pro každého z obžalovaných peněžitý trest ve výši deset tisíc korun. „Nedomníváme se, že by bylo nutné k němu přistupovat,“ řekla k peněžitému trestu Brázdilová s tím, že jeho k ukládání je potřeba zásadní zištný motiv.

Hrad žádal skoro 400 tisíc. Prý porušili soukromí republiky

Podle zmocněnce Hradu Marka Nespaly by měli obžalovaní zaplatit i nemajetkovou újmu, která byla v žalobě vyčíslena na 310 tisíc korun. Zároveň žádal jako náhradu škody 88 tisíc korun za poškození střechy, lanka a standarty. „Je poškozena Česká republika, její státnost a svrchovanost. Soukromí České republiky bylo porušeno,“ uvedl Nespala.

K určení výše nemajetkové škody by bylo podle soudů třeba dalšího dokazování, které by ovšem bylo předmětem občanskoprávního, a nikoliv trestněprávního řízení.

S uložením peněžitého trestu nesouhlasil ani obhájce obžalovaných Michal Pokorný. Podle něj nebyla trojice motivována obohacením. „Peněžitý trest je ukládán pachatelům, jejichž trestné jednání směřovalo k obohacení. Úvahy o peněžitém trestu jsou mimo skutková zjištění,“ řekl Pokorný. „Ochrana nemajetkové újmy vychází z ochrany fyzických osob,“ dodal.

Obžalovaní David Hons ani Matěj Hájek se středečního jednání nezúčastnili, Filip Crhák několik dní po červnovém rozsudku zemřel.

Dvě soudní kolečka

David Hons, Matěj Hájek a Filip Crhák v září 2015 v převlečení za kominíky a dělníka vylezli po lešení na střechu Hradu, sundali prezidentskou standartu a vyvěsili místo ní obří rudé trenky jako „standartu muže, který se nestydí za nic“. Tu zabalili a hodili ze střechy.

Později skupina Ztohoven oznámila, že vlajku rozstříhala a rozdala občanům České republiky. Po činu zveřejnili prohlášení, ve kterém kritizovali například údajný příklon prezidenta Miloše Zemana k diktátorským režimům nebo jeho vulgarismy v živých přenosech. Policie je zadržela, když slezli dolů.

Trojice za to dostala v červnu u Obvodního soudu pro Prahu 1 půlroční trest s podmíněným odkladem na jeden rok za krádež, poškození cizí věci a výtržnictví. Zároveň mají zaplatit přes 60 tisíc korun za poškození střechy a ukradenou standartu. Stejný soud už jednou rozhodl, že se trojice trestného činu nedopustila a postoupil případ městské části Praha 1 jako přestupek.

Proti tomu si ale státní zástupkyně podala stížnost a případ se dostal na stůl pražského městského soudu. Ten zprošťující rozsudek zrušil a případ vrátil k obvodnímu soudu s tím, že obžalovaní mají být uznáni vinnými.