„Máme za to, že krajský soud provedl veškeré dokazování tak, aby byl zjištěn skutkový stav bez důvodných pochybností, a správně kvalifikoval spáchané trestné činy,“ řekl Právu mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. „Krajský soud uložil všem obžalovaným přiměřené tresty, co se týče povahy a závažnosti trestných činů, roli jednotlivých obviněných i vzhledem k možnostem jejich nápravy,“ dodal Cik.

Vrchní soud zamítl jak odvolání státního zástupce, tak i obžalovaných. Rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil pouze částečně - snížil částku, kterou mají obžalovaní uhradit osmnáctileté dívce za nemajetkovou újmu z půl miliónu na 450 tisíc korun.

„Je to z toho důvodu, že ministerstvo spravedlnosti již poškozené vyplatilo 50 tisíc korun na základě zákona o pomoci obětem trestných činů,“ dodal mluvčí. Odsouzení musí rovněž zaplatit nemajetkovou újmu ve výši šedesát tisíc korun druhé manželce Josefa Dubského, který se k soudu v úterý odmítl s ohledem na svůj zdravotní stav dostavit.

Inspiraci našli u Fritzla



Muži loni v polovině srpna násilím vtáhli do obytného karavanu osmnáctiletou Míšu, která čekala na autobusové zastávce u Řídelova na Jihlavsku na svého přítele, a odvezli ji do kempu na Hodonínsku. V karavanu pak muži dívku celou noc znásilňovali. Navíc jí hrozili, že když nebude „hodná“, uříznou jí hlavu nebo že skončí v sudu jako oběti orlických vrahů.

Jako sexuální otrokyni ji prý chtěli držet pod zámkem v předem připravené místnosti alespoň deset let. Dívce, která stále ještě trpí psychickými problémy, se však ráno po noci hrůzy podařilo z karavanu uprchnout oknem a přivolat pomoc. Policie poté všechny tři muže, kteří podle znalců netrpí žádnými deviacemi a za své činy jsou plně odpovědní, zadržela.

Muži se pravděpodobně inspirovali rakouským únoscem Josefem Fritzlem, který ve sklepě držel 24 let svou dceru a zplodil s ní sedm dětí.

„Dělala by nám sexuální otrokyni nejméně deset let, co by bylo pak, nad tím jsem nepřemýšlel. Kdyby přišla do jiného stavu, tak bych ji sám odrodil a děcko pak vychoval. Do školy by nešlo, naučil bych je psát i číst sám,“ uvedl Josef starší u výslechu. Ostatní dva muži měli mít z Josefa strach. Svého syna prý opakovaně několikrát týdně mlátil, a to i v dospělosti. [celá zpráva]

Unést chtěli i jiné. Neúspěšně



Již před únosem osmnáctileté dívky si Josef starší za pomoci syna vyhlédl studentku v Třebíči, která jim naštěstí utekla. Pak otec v autě bez oken unesl z Brna na Jihlavsko svoji bývalou druhou ženu, kterou zadržoval čtyři dny a znásilňoval společně se synem.

Únosu dívky z Jihlavska se měla celou dobu účastnit i první manželka Josefa a matka Josefa mladšího, která, i když byla s Dubským rozvedená, pečovala až do únosu o jeho dvě děti ve věku dvou a tří let, které má únosce s druhou bývalou manželkou a jež mu soud svěřil do opatrovnictví.

První manželka, která je zbavena svéprávnosti, vypovídala pouze na počátku vyšetřování. Přiznala, že ji manžel opakovaně bil. Druhá manželka také o násilnostech Josefa staršího vypověděla pouze do protokolu. Přímé svědectví pak odmítla již dříve, když případ projednával krajský soud.