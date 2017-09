Machut byl původně obžalovaný z pokusu o vraždu, s přihlédnutím ke všem okolnostem se ale senát Krajského soudu v Praze rozhodl čin překvalifikovat na pokus o těžké ublížení na zdraví.

Machut udržoval zhruba dva měsíce vztah s vdanou ženou, po nějaké době souhlasil se schůzkou s manželským párem v obci u Příbrami letos v březnu. Vybavil se na cestu dvěma vrhacími noži s asi deseticentimetrovou čepelí. Prý kvůli obavám z možného útoku ze strany manžela ženy.

Ten ale podle rozsudku přišel právě od Machuta, který si prý samotné napadení manžela své vyvolené moc nepamatuje, zejména vzhledem k vypitému alkoholu. Muž si prý všiml obžalovaného a své manželky, jak sedí na lavičce před restauračním zařízením, a utrousil: „Tak co, děti?“ To přiopilého Machuta popudilo a rozeběhl se proti o třináct let staršímu a pár desítek kilo těžšímu muži.

Samotný útok nebyl nikdo z aktérů ani svědků schopen popsat. Jisté je to, že muž Machutovi nasadil kravatu a Machut reagoval třemi bodnými ranami vrhacím nožem, kterým se sokovi v lásce trefil do hrudníku. Až poté se manželce poškozeného podařilo Machutovi nůž z ruky vykroutit. Druhý pak podle ní měl schovaný v ortéze na ruce, tak mu jej také sebrala.

Machut se v podstatě doznal už přímo na místě přivolané policejní hlídce, což byla jedna z polehčujících okolností, kvůli kterým soud sáhl k takto nízkému trestu. Navíc se několikrát poškozenému i jeho ženě omluvil.

„Opravdu upřímně lituji této věci, ke které došlo ten den. Vůbec nic jsem si vůči panu poškozenému nepřipravoval dopředu, paní jsem chtěl jen pomoci k lepšímu životu, jak sama chtěla,“ prohlásil ve své závěrečné řeči Machut s tím, že nože měl opravdu jen na svou bezprostřední obranu.

Napadený: Manželka je mrcha



I samotný poškozený se na soud obrátil v dopise s tím, že proti Machutovi i přes incident v podstatě nic nemá. „Zamiloval se do ženské, která si jen pohrává s lidskými city. Každý, kdo s mojí manželkou přišel do bližšího kontaktu, je nešťastný. Je to prostě mrcha. Táhla to s námi oběma dva měsíce, aniž bychom to jeden o druhém věděli,“ píše poškozený v dopise.

Podotýká, že ho způsobené zranění omezovalo jen čtyři dny. Muž se po útoku nechal zběžně ošetřit, revizní vyšetření nebo šití odmítl.

„Necítím vůči němu žádnou zášť. Myslím si, že půlroční vazba je dostatečná na přemýšlení, že takto se nedá jednat. Stačila by už jen podmínka a zákaz přiblížení. Nechci, aby člověk, který nezvládl tuto situaci, dále pykal za moje a manželčiny vzájemné neshody,“ zakončil dopis soudu poškozený.

Soud vzal tento dopis v potaz. „V takovýchto kauzách málokdy dojde k tomu, aby vztahy mezi obžalovaným a poškozeným byly narovnány,“ konstatoval předseda senátu Ivo Zelinka.

Ani pokus o vraždu, ani obrana



Původní kvalifikace pokusu o vraždu před soudem neobstála, není totiž jasné, zda se Machut proti muži rozebíhal už s nožem v ruce, či nikoliv. A za takové situace musí soud vycházet ze zásady „in dubio pro reo” (v pochybnostech ve prospěch obviněného).

Státní zástupce i tak žádal snížený trest mezi pěti a šesti roky vězení. Naopak Machutův obhájce se případ snažil uhrát na nutnou obranu, případně prosté ublížení na zdraví, a žádal pro svého klienta podmíněný trest.

Nutnou obranu Zelinka odmítl s tím, že první zaútočil právě Machut a jeho protivník neměl sebemenší zájem ho napadat. Kravatu mu nasadil jen proto, aby se uklidnil. Možnost podmíněného trestu je pak podle soudce vyloučena s ohledem na charakter útoku. Pokud se státní zástupce neodvolá, zbude Machutovi – vzhledem k jeho půlročnímu pobytu ve vazbě – odpykat zhruba osm měsíců.