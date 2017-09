Soud poslal do vazby chovance, kteří se měli pokusit zavraždit vychovatele

Okresní soud v Domažlicích poslal ve středu odpoledne do vazby tři mladíky ve věku od 16 do 17 let, které policie obvinila z pokusu o vraždu vychovatele ve výchovném ústavu v Hostouni na Domažlicku. Čin nespáchali jen díky duchapřítomnosti své oběti.