Jako první vypovídala zdravotní asistentka, která měla s údajně napadenou ženou službu. Davizi přišel loni na konci října za nimi na sesternu a žádal, aby ho poškozená následovala do pokoje, kde pobýval se svým bratrem.

„Vůbec se na mě nekoukal, nic mi neříkal, pořád se koukal na kolegyni. Ukazoval na ni rukou, ať jde k němu, a anglicky říkal ‚room, room‘. Po chvilce odešel, kolegyně se tam šla kouknout, jestli se něco neděje s jeho mladším bráchou,“ uvedla svědkyně. „Po chvilce se vrátila, byla hrozně rozklepaná, třásly se jí ruce, já se začla třást s ní a ptala se jí, co se děje,“ pokračovala.

Sestra jí měla říci to, co později uvedla i před soudem. Davizi ji prý chytl za ruku, stáhl do pokoje, třel si u toho přirození a dvakrát jí sáhl přes oblečení na prsa. Ženy přivolaly sanitáře a dva doktory, kteří měli službu. Ti zavolali otci Daviziho s tím, že bude muset z nemocnice pryč. Sestru podle svědkyně ruka, za kterou ji měl Davizi chytit, bolela a měla ji zčervenalou.

Rozpory ve výpovědích

„Už při příjmu jsem z něj měla strach, mám takovej čuch na lidi,“ zakončila popis údajného incidentu svědkyně.

Na chodbě pak prý zaslechla, že se Davizi údajně přivolanému lékaři přiznal, ale pak naopak zase tvrdil, že neví, o čem je řeč. To ale lékař nepotvrdil. „Rozhodně si nejsem vědom, že by se přiznal,“ odvětil doktor na přímý dotaz soudkyně.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Obžalovaný ze znásilnění sestřičky z Bulovky Sabawoon Davizi

Další svědkyni, lékařce konající službu, měla poškozená sdělit, že jí obžalovaný nejen sáhl na prsa přes oblečení, ale dokonce jí měl sahat do výstřihu. V lékařčině výpovědi na policii byly ještě další rozpory. Nejprve uvedla, že měl Davizi chytit poškozenou za ruku a ukazovat na svoje genitálie, později zase uvedla, že poškozené sahal na její genitálie.

„To je těžké, byla tam taková stresová atmosféra,“ vyjádřila se k rozporům lékařka.

Přivolaný sanitář vypověděl, že když šel k Davizimu do pokoje, obžalovaný spal.

Další lékař uvedl, že se mu obžalovaný snažil naznačit, že ho bolí bok. „Snažil se naznačovat, pochopil jsem, že ho tam cosi bolelo nebo tak něco. Myslím, že moc nechápal, co se děje a co po něm chceme. Celou dobu ukazoval pouze na ten bok a nevím, co to mělo znamenat, jestli se tam uhodil nebo ho tam někdo uhodil,“ uvedl lékař.

Sestra volala na policii druhý den



Soud také přehrál zvukový záznam hovoru z volání na linku 158, kam poškozená zavolala až druhý den z domova.

„Dobrý den, potřebovala bych informaci, pracuji jako zdravotní sestřička v nemocnici a měla jsem v práci incident ohledně sexuálního obtěžování uprchlíků. Moji nadřízení s tím nechtějí nic dělat, tak jsem se chtěla zeptat, co s tím. Jsem z toho psychicky vyřízená. Začal mě osahávat a vytahovat si přirození. Čekala jsem, že se k tomu někdo z nadřízených nějak postaví, ale nic se nedělo. Udělal se teda zápis, kterej je evidentně pravdivej, ale nic se nedělo,“ svěřila se dispečerce poškozená.

Primář psychiatrické léčebny v Bohnicích Jiří Švarc, který poškozenou vyšetřil, u soudu uvedl, že se u ní rozvinula tzv. porucha přizpůsobení, což je jedna z emočních reakcí na traumatickou událost. Švarc u ženy také zjistil, že se u ní rozvíjejí příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSP). K definitivnímu závěru ale nedošel, protože podle něj lze stav pacienta hodnotit až po roce od události.

Davizi trvá na tom, že šlo o nedorozumění



Davizi je synem tlumočníka, který v Afghánistánu pracoval pro českou armádu. Obžalobu odmítl, hájí se tím, že došlo k nedorozumění. V noci ho prý začalo bolet na pravém boku, šel proto na sesternu požádat o pomoc. Sestra mu ale nerozuměla, tak se vrátil do pokoje. Tam po chvíli poškozená dorazila, Davizi ji podle svých slov mezi dveřmi požádal o prášek, přičemž jí jednou rukou poklepal na ruku, druhou rukou si držel bolavý bok.

Poškozená mu prý řekla „neumím“ a odešla. Davizi chvíli seděl na posteli, pak usnul. Posléze za ním přišli tři lékaři, kterým zopakoval, že ho bolí pravý bok. Ti mu však podle něj řekli, ať nemocnici opustí. Vzal si tedy batoh a jel domů.

Soud je pro doplnění důkazů odročen na konec září.