Přestože teprve nedávno oslavil plnoletost, je Filip Hunka už zkušeným kriminálníkem. Za mřížemi seděl pro loupež už jako mladistvý, a když opustil brány vězení, hned se vrátil ke starým zvykům. Protože měl už prošoupané boty, rozhodl se nové si pořídit tak, že v Brně přepadl mladíka a pod pohrůžkou, že má pistoli, jej donutil zout si obuv.

Pro policisty nebyl až zas tak velký problém Hunku dopadnout, celé přepadení totiž zachytily kamery v domě, kde k činu došlo. Mladý kriminálník nejprve kolemjdoucího mladíka oslovil se žádostí o deset korun, a když neuspěl, vecpal se za svou obětí do vchodu činžovního domu. Tam s rukou ve vyboulené kapse vyhrožoval, že má pistoli, a donutil mladíka, aby si zul boty a dal mu je.

„Nebyla to žádná loupež, ani kamerový záznam to nijak nedokazuje. Dva mladí chlapci si tam jen něco vyříkávají. Dokážete si představit, že by někdo chtěl uloupit boty, které mu nepadly, a nechal tam svoje boty? Kdyby opravdu loupit chtěl, mohl snad vzít něco hodnotného, jako je peněženka. Poškozený je vysoký sportovec, obžalovaný je malý,“ argumentovala před soudem Hunkova advokátka.

Nelze přehlédnout i to, že skutek se stal krátce poté, co byl obžalovaný propuštěn z vězení. soudce

Takové argumenty ale soud nepřesvědčily. „Je pravda, že poškozený je vyšší postavy než obžalovaný, ale to přece nic nedokazuje. Kamerové záznamy ukazují útočný postoj, a pokud někdo vyhrožuje, že má v kapse pistoli, nelze po přepadeném požadovat, aby útočníka žádal, aby mu zbraň ukázal. Poškozený měl prostě strach, tak mu dal své boty, jedna mu navíc nešla sundat a obžalovaný mu z ní rychle pomohl,“ konstatoval soudce Jaroslav Pálka.

Soudce Pálka také upozornil, že Hunka loupil podle stejného mustru i dříve. „Loupil i přesto, že je drobnějšího vzrůstu, že byl mladší, jednou dokonce došlo i k fyzickému napadení. Nelze přehlédnout i to, že skutek se stal krátce poté, co byl obžalovaný propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za loupež,“ zdůraznil Pálka.