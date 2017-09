Bárta svou přítelkyni uškrtil loni v listopadu v Táboře. Podle obžaloby jí dal několikrát pěstí do obličeje a pak ji zardousil. Bárta ovšem tvrdošíjně odmítal, že by ženu zavraždil.

Hájil se tím, že žena přišla domů opilá, což nesnášel, a proto ji podle svých slov „jen“ dvakrát chytil asi na deset sekund pod krkem, aby se uklidnila, a šel si se psem zakouřit. V té době prý jeho družka ležela na posteli a chrápala. Svědci k tomu uvedli, že se jim Bárta chlubil, že má zvládnutý způsob, jak ženu, když přijde podnapilá, uklidnit – „mírně ji přidusí a ona pak už neotravuje“.

Když se Bárta vrátil, sedl si k televizi. Po chvíli si všiml, že mladá žena nedýchá. Okamžitě prý zahájil resuscitaci, ale už prý měla ztuhlou čelist. Zavolal proto záchranku. Ani ta už ale ženě nedokázala pomoci.

Účelová výpověď



U soudu přišel Bárta také s verzí, že během doby, kdy byl venku se psem kouřit, někdo vešel do bytu, družku uškrtil a ukradl jí tisíc korun. „Vrchní soud má za vyloučené, že by ji (Bárta) přiškrtil, odhodil na postel a v mezičase, kdy si šel zakouřit, by tam přišel někdo jiný, zardousil ji a vzal jí peníze z peněženky,“ odmítla Bártovu verzi předsedkyně odvolacího senátu Pavla Augustinová, která jeho výpověď označila za účelovou a nevěrohodnou.

Bárta se svou přítelkyní žili dle výpovědí svědků z domu i Bárty v poněkud divočejším vztahu. Vždy, když žena přišla z práce opilá, byl na ní obžalovaný naštvaný a často se kvůli tomu hádali. Čas od času ji prý chytil pod krkem, když na něj byla sprostá nebo na něj útočila.

Svědci také uvedli, že žena byla velmi hodná, o Bártu se starala, živila ho, ale měla bohužel sklon ke zneužívání alkoholu a obžalovaný tento její stav vysloveně neměl rád.

V Táboře smí zůstat



Podle znalců trpí muž poruchou osobnosti, je impulzivní a v zátěži agresivní. Znalci nicméně odmítli, že by Bárta ženu rdousil deset sekund, podle zjištěných stop muselo rdoušení trvat dvě až tři minuty. Žena podle znalce navíc rozhodně nechrápala, zvuky souvisely s odcházením plynů z těla.

Bárta nakonec dostal trest téměř na samé spodní hranici zákonné trestní sazby, podle českobudějovického krajského soudu s pobočkou v Táboře ženu zabít nechtěl a jednal v afektu. Současně si Bárta vysloužil zákaz pobytu v Táboře, kde podle krajského soudu vzhledem ke svému agresívnímu chování není vítán.

Odvolací soud byl ale jiného názoru a zákaz pobytu v Táboře Bártovi zrušil. „To místo ho k trestnému činu nijak nepodněcovalo. Není na místě zákaz pobytu ukládat,“ konstatovala Augustinová.

Bárta byl v minulosti stíhán pro těžké ublížení na zdraví. Měl údajně pobodat vietnamského obchodníka, čin byl ale promlčen.