Medvědice v Kladně pokousala muže, který jí vlezl do výběhu

V Kladně v úterý medvědice pokousala muže, který jí vlezl do výběhu v zahradě u kladenského zámku. Po ošetření na místě záchranná služba převezla zraněného do kladenské nemocnice. Sdělila to mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.