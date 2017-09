„Podle našeho názoru šlo v daném případě o velice nebezpečný útok za pomoci onoho řeznického nože, kdy mohlo být poškozenému způsobeno zranění s fatálním následkem,“ prohlásil předseda senátu Martin Zelenka.

Hlaváč se totiž ve svém odvolání snažil o zmírnění trestu a překvalifikování činu na ublížení na zdraví. „Obžalovaný chtěl poškozeného pouze postrašit, nechtěl mu způsobit taková zranění,“ uvedl v odvolání Hlaváčův obhájce Petr Filippi, který soudu také připomněl, že jeho klient spolupracoval s policií a poškozenému se omluvil. „Jde o pokus vraždy v nepřímém úmyslu,“ konstatoval Zelenka.

Státní zástupce Vlastimil Hrdlička podotkl, že Hlaváč útok vedl zezadu a několikrát, takže je právní kvalifikace činu jako pokus o vraždu v pořádku.

Sám Hlaváč v podstatě své jednání doznával, jen se ohradil proti tomu, že by muže napadl zezadu. Nechal se jim prý vyprovokovat, došel si pro nůž a zaútočil na něj, ovšem zepředu.

„Máme za to, že při vlastním napadení stáli čelem k sobě. Vyplynulo to i z konstatování znalce, doktora Hladíka,“ vysvětlil soudce s tím, že pro samotný výrok rozsudku postavení obou zúčastněných nemá větší význam.

Bouchly mu saze



Hlaváč napadl svého známého loni v září na pražském Rohanském ostrově. Před bývalou ubytovnou VK Žižka. Společně s několika dalšími lidmi tam vytvořili jakousi osadu, ve které přebývali například v maringotce.

Všichni přispívali do společné kasy, ze které se údajně několik dní před incidentem ztratily nějaké peníze a stříbro. O něm Hlaváč tvrdí, že patřilo jemu, prodal jej a dostal za to 3200 korun. Z nich prý poškozenému půjčil tisícovku, tu mu ale v dohodnutý den splatnosti dlužník nevrátil a místo toho jej kopl mezi nohy. Druhý den se potkali v nedalekém baru, kde poškozený Hlaváče provokoval, což dosvědčila i tamní servírka.

Když se Hlaváč navečer vrátil do osady, začal mu prý poškozený nadávat. Zpočátku se Hlaváč držel, po chvíli mu ale „bouchly saze“. Došel si do maringotky a ze své sbírky si vybral třiceticentimetrový řeznický nůž, připomínající mačetu, a na muže zaútočil. Dvakrát ho sekl do krku a minimálně jednou ranou mu usekl dva prsty. Oba muži byli silně pod vlivem alkoholu, Hlaváč měl v sobě 2,2 promile, poškozený pak ještě o 1,5 promile víc.

Hlaváč před pražským soudem útok přiznal, prý byl nervózní a poškozeného se bál. Právě i jeho přiznání nebo upřímná omluva napadenému přímo před soudem nakonec Hlaváčovi pomohly. I státní zástupce navrhoval soudu uložit mimořádně snížený trest, soud mu vyhověl a uložil Hlaváčovi osmiletý trest vězení. Hrozil mu přitom až osmnáctiletý pobyt za mřížemi.