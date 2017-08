„Tyto nové skutečnosti vyšly najevo v době, kdy ještě nebylo rozhodnutí soudu pravomocné. Takže jsme podali opravný prostředek ve prospěch obviněného a obžalobu následně vzali zpět,“ uvedla šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová.

K soudu nyní žalobce poslal skutečného viníka, který se při výslechu přiznal.

Lukáš M. později vysvětlil, že krádež skutečně nespáchal. „Měl jsem z policistů strach. Když se mě na to ptali, tak jsem se přiznal, i když jsem nic neudělal,“ uvedl 25letý muž. Jako hlavního podezřelého jej totiž natipoval jeden z poškozených.

„Byl jsem přesvědčený, že to udělal. Jednak z pomsty, protože jsem kdysi chodil s jeho přítelkyní, a pak také věděl, že nezamykám a kde mám jaké věci,“ řekl Právu okradený muž. Podle něj neměl Lukáš M. v obci zrovna nejlepší pověst „Občas někde něco čornul, spíš to ale byly takové hovadinky a drobnosti,“ dodal muž, kterému zloděj sebral peněženku s patnácti stovkami a motorovou pilu za 12 tisíc korun.

„O pravém zloději nevím“

Přiznání Lukáše M. viděl na policii. „Tak jsem za ním šel, aby mi pověděl, kdo má moji pilu, že jsem ochoten si ji koupit zpátky. Dušoval se, že nic nevzal. Když jsem se ho zeptal, proč se tedy přiznával, odpověděl, že na něj policisté tlačili a on se jich bál,“ řekl poškozený. Stále však žije v domnění, že věci mu ukradl právě Lukáš M. O zvratu v celém případu zatím nic neví.

„Mám nějaký doporučený dopis na poště, ještě jsem si ho nevyzvedl. Možná mi píšou, že je v tom něco nového,“ dodal muž. Druhý okradený muž už věděl, že skutečným zlodějem je Zdeněk O.

„Byl jsem z toho hodně překvapený. Policisté tehdy u mě doma sejmuli na dveřích otisky. Předpokládal jsem, že když se jim Lukáš přiznal, patří jemu,“ reagoval muž. Nenapadlo ho, že policisté vyšetřování skončí, aniž by měli vyhodnocené daktyloskopické stopy.

Chtěl peníze na vlak

Případ se stal letos v únoru. Lapka kradl nejprve v neuzamčených garážích, odkud se pak dostal do navazující části obytného domu. „Udělal jsem to, protože moje družka po mně chtěla nějaké peníze. Vyhrožovala, že jinak půjdu z domu. Moc toho lituji, protože lidi, které jsem okradl, znám,“ vypověděl tehdy Lukáš M., když na něj policisté udeřili.

O půldruhého měsíce později skutečný zloděj popsal, jak se v Hodousicích ocitl. Uvedl, že chtěl jet vlakem do Německa, ale peníze měl jen na jízdenku do Nýrska. Tam prý také vystoupil a rozhodl se, že peníze na další cestu někde ukradne.

„Došel jsem do první vesnice za Nýrskem. Tam jsem vlezl do nějakých garáží a pak do domu. Něco jsem tam vzal, ale už si nepamatuju co. Ale vím určitě, že jsem odcizil i nějaké peníze, protože jsem měl na vlak,“ řekl u výslechu Zdeněk O.