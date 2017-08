Nehoda se stala minulý týden v noci na úterý, policie o ní ovšem informovala až nyní, kdy také zveřejnila videozáznam z havárie.

Třicetiletý řidič přijížděl na Jiráskův most z Dienzenhoferových sadů, když nezvládl auto, najel na obrubník a třikrát přetočil škodovku přes střechu. Naštěstí se nikomu nic nestalo – ani tříčlenné posádce vozu, ani nikomu na blízkém chodníku.

„Policisté třicetiletého řidiče podrobili orientační dechové zkoušce, která byla pozitivní. Na displeji přístroje se totiž objevila hodnota dosahující téměř dvou promile alkoholu v dechu,“ popsal policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Převrácené auto na Jiráskově mostě

FOTO: Policie ČR

Jiná hlídka, která na místě pomáhala, si pak všimla, že kolem nehody neustále projíždí Peugeot 208, jehož šofér se neustále zdravil s pasažéry z octavie. Když ho následně policisté zastavili a zkontrolovali, zjistili, že je také opilý – zkoušky u něj odhalily necelé promile alkoholu.

„Opilý čtyřiatřicetiletý řidič peugeotu musel nechat vozidlo, s ohledem na svůj stav, na Jiráskově mostě. Klíčky od tohoto auta pak policisté předali řidičově spolujezdkyni, která sice nebyla pod vlivem alkoholu, ale neměla řidičák. Nicméně i tak bylo na ní, aby zajistila odvoz vozu z mostu,“ konstatoval mluvčí policie.

Auto odvezl další opilec



Té se to však zřejmě nepodařilo, a tak svěřila klíče kamarádovi, jenž byl zrovna s ní. Ten byl však podle Hulana také pod vlivem alkoholu a oba byli upozorněni, že řídit v takovém stavu nesmí. Muž si však z toho nic nedělal a zanedlouho nasedl do auta a odjel do centra. O chvíli později jej policisté zastavili.

„Muž se podrobil orientační dechové zkoušce. Naměřená hodnota dosahovala téměř jednoho a půl promile. První a třetí řidič jsou nyní s ohledem na naměřené hodnoty podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí jim v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok,“ shrnul Hulan.

Doplnil, že v pořadí druhý řidič spáchal přestupek, který bude projednávat správní orgán. Hrozí mu až 50tisícová pokuta a zákaz řízení až na dva roky.