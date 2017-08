Pokud by se v srpnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 26,5 procenta, uvedla společnost Median ve svém nejnovějším průzkumu. Situace sociální demokracie se stabilizovala a volilo by ji 14,5 procenta... Celý článek Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo ANO, posiluje Okamurova SPD»