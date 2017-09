Rekord na českých silnicích: o prázdninách zemřelo nejméně lidí od počátku 90. let

Letošní dva prázdninové měsíce si na českých silnicích vyžádaly 102 usmrcených lidí. Vyplývá to ze statistiky dopravní policie. Je to jedno z nejnižších čísel v historii České republiky a vůbec nejnižší od počátku 90. let. Loni zemřelo o prázdninách 126 lidí.