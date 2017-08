Je mrtvý, nebo si někde v klidu a teple užívá vytunelované milióny? Kolem této záhady se točí každé přelíčení v Říhově případu, který byl za vytunelování kampeličky odsouzen, ale trest si nikdy neodpykal.

Říha už před 14 lety zmizel ze světa a dodnes figuruje v databázi hledaných osob Interpolem. V Liberci ale od letošního března probíhá soud s jeho údajnými vrahy, a to navzdory tomu, že Říhovo tělo se nikdy nenašlo.

Ve čtvrtek vypovídala před libereckým krajským soudem Říhova matka Marie. Syna ho prý naposledy viděla asi šest dní po tom, co byl v roce 2003 propuštěn z vazby. Říha podle ní ten den poobědval s rodiči a pak odjel k sobě domů. Poté matce zavolal.

„Stihl jen říct ‚Mami, prosím tě‘ a pak se ozval hrůzostrašný výkřik, který mi zní dodnes v uších,“ vypověděla tunelářova devětasedmdesátiletá matka. „Proto jsem přesvědčená, že byl unesen. Od té doby se už neozval a to by jinak neudělal, byli jsme si hodně blízcí,“ dodala.

Obžalovaný Pavel Malý (uprostřed)

FOTO: Michael Polák, Právo

Policie viní z Říhovy smrti trojici mužů: někdejšího šéfa liberecké pobočky Říhovy kampeličky Roberta Šulce, jenž si nyní odpykává desetiletý trest ve věznici ve Stráži pod Ralskem, a také Pavla Malého z Jablonného v Podještědí a Vladimíra Stratila z Dubnice u Stráže pod Ralskem, který byl v minulosti už pětkrát soudně trestaný.

Tito muži podle kriminalistů Říhu unesli, brutálně mučili a vyslýchali, aby z něj dostali, kam ukryl milióny z vytunelované kampeličky.

Často si vymýšlel

Ze soudního přelíčení vyplývá, že obžaloba stojí především na výpovědi takzvaných utajených svědků, jejichž identitu policie i soud tají. Jeden z nich vypovídal před libereckým soudem i ve čtvrtek.

„Na diskotéce v Praze jsem se se Šulcem bavil o jednom našem známém. A on mi řekl, že ten skončí zakopaný jako Říha,“ uvedl svědek, jenž vypovídal v jiné místnosti a jeho hlas byl pomocí zařízení upravený. „O tom, že byl Říha zavražděn, také mluvili lidé ze Šulcova okolí,“ dodal svědek vystupující pod záměrně smyšleným jménem Petr Procházka.

Z jeho výpovědi také vyplynulo, že by Říhovo tělo mohlo být zakopané někde u letiště v Hradčanech v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku. „Tam, co se konaly Mimoňské války (srazy milovníků tuningových aut – pozn. red.),“ popsal svědek. Tvrdil také, že jemu a ještě jednomu člověku Šulc nařídil, aby jeli do Ralska a odvezli odtamtud opuštěné Říhovo auto.

Obžalovaný Vladimír Stratil (uprostřed)

FOTO: Michael Polák, Právo

Svědek ale také přiznal, že Šulc si často vymýšlel, protože se hrozně rád chlubil. „Tvrdil o sobě třeba, že měl sex s herečkou Kateřinou Brožovou. A tomu jsem nevěřil,“ uvedl utajený svědek na dotaz soudkyně Evy Drahotové, která chtěla zjistit, jak moc si Šulc mohl vymýšlet.

Rozpory ve výpovědích



Obhájci obžalovaných se snažili výpověď utajeného svědka napadat. Upozorňovali především na rozpory v tom, co vypovídal před dvěma lety na policii a co vypovídá dnes. Obhájce obžalovaného Stratila Oldřich Filip ve čtvrtek také předložil část spisu Městského soudu v Praze, který se před lety případem Martina Říhy zabýval.

„Chceme tím poukázat na to, že i v té době, kdy už měl být Martin Říha údajně unesen, tak státní zastupitelství této verzi nevěřilo a bylo naopak přesvědčené, že uprchl,“ objasnil Filip po skončení čtvrtečního líčení. „Spis také dokumentuje, že pan Říha velmi složitě prožíval už jen pobyt ve vazbě, dopouštěl se různých excesů a držel extrémní hladovku,“ doplnil obhájce.

Soudní přelíčení bude pokračovat ještě v pátek, kdy mají být vyslechnuti další dva utajení svědci, i v pondělí, kdy přijde na řadu také čtení znaleckých posudků.

Vypovídat mají i známí zloději 74 miliónů



Soudu ale stále zbývá vyslechnout celou řadu svědků. Vypovídat by měl i Josef Blažek, který byl v roce 2009 společně s Václavem Tesárkem odsouzen k desetiletým trestům vězení za krádež 74 miliónů korun z auta bezpečnostní agentury u Hořic na Jičínsku z ledna 2008.

Tesárek s Blažkem také prosluli tím, že o přerušení výkonu jejich trestu rozhodla nečekaně v červnu 2010 ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Její nástupce Jiří Pospíšil (ODS) vzal sice v srpnu 2010 stížnosti zpět, muži se ale do vězení nevrátili. Uprchli do zahraničí a jejich útěk trval několik měsíců.

V květnu 2011 byli zadrženi v Thajsku, odkud je pak přivezla česká policie. Oba se důvěrně znali s obžalovanými, kteří teď stojí před soudem kvůli Říhově údajné smrti.