Incident se odehrál před osmou hodinou ráno u Kolína, kde denně projedou desítky vlaků, především rychlíky či pendolina. Strojvedoucímu Leo Expressu se však naskytl neobvyklý pohled, když na levé koleji spatřil stojící osobní auto, jako by to byla drezína, přičemž závory byly spuštěné.

Mašinfíra vysílačkou okamžitě informoval dispečink Správy železniční dopravní cesty, protože v protisměru se blížil expres ČD Hutník. Ten byl naštěstí včas zastaven.

Hrozila obrovská škoda



„Pokud by strojvedoucí protijedoucího vlaku ČD nebyl předem informovován a nepodařilo se mu na dálku rozeznat překážku a podstatně snížit rychlost vlaku, osobní auto by se vzpříčilo o přejezd a vlak by s velkou pravděpodobností vykolejil. Došlo by k obrovským škodám a četným zraněním, ne-li ke ztrátám na životech,“ uvedl ředitel vlakového provozu Leo Express Michal Miklenda.

Zároveň apeloval na ministerstvo dopravy, aby se začalo zajímat o zlepšení křížení koridoru, které podle něj dlouhodobě zůstává neřešeným problémem.

Auto z kolejí vyprostili přivolaní hasiči. „Řidič Mazdy 323 dostal na přejezdu smyk a auto se následně otočilo tak nešťastně, že uvízlo v kolejišti. Muž okamžitě volal jak na policii, tak drahám, aby zamezil jakémukoliv střetu. Žádná škoda způsobená nebyla,“ řekla Novinkám mluvčí policie Martina Fejfarová s tím, že šofér byl potrestán za přestupek.