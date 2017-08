Sudků zaútočila na dívku na toaletách kavárny na pražském Újezdě loni v červenci. Srolovaným tričkem ji začala škrtit. Dívka vykřikla, ze sevření se vymanila a vyběhla ze záchodu, čehož si všiml jeden ze zaměstnanců kavárny, který následně zavolal policii. Sudků zaměstnanci mezitím řekla: „Už je po všem, můžete zavolat policii.“

Načež se i tak stalo. Policie po prošetření incidentu nechala Sudků odvézt do psychiatrické léčebny v Bohnicích, podle obžaloby ale policisté lékařům neřekli o útoku na záchodech. Tím se měli podpraporčíci Lukáš Kočer a Petr Michálek dopustit zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až pět let vězení nebo zákaz činnosti.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu napadené dívky soudkyně Helena Králová odročila jednání na neurčito, dokud nebude známo, zda bude dívka schopna výpovědi u hlavního líčení.

Navrhly to samy



Ještě před tím ale soudkyně vyslechla dvě svědkyně, které se – stejně jako napadená – v kavárně účastnily rozlučky se svobodou. Dívky jsou kamarádkami napadené, která se jim s útokem na toaletách svěřila.

Obě dívky shodně vypověděly, že i ony po příchodu napadené dívky zavolaly na policii. „Poté, co přišla, tak jsme zavolaly policajty. Ti přijeli asi po dvaceti minutách, řekli jsme ji přesně, co se stalo,“ uvedla jedna z nich. „Řekla jsem, že došlo k napadení kamarádky, a ta útočnice tam stále je, a že potřebujeme zásah policie,“ upřesnila druhá.

Michelle Sudků dostala 30 let vězení za vraždu v obchodním centru. Předtím napadla dívku v kavárně

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Když policisté přijeli, začali incident vyšetřovat, dívky si ale nechtěly kazit den. „Řekly jsme jim, jestli by to nešlo nějak udělat, že bychom to nemusely řešit,“ uvedla svědkyně.

Jeden z policistů se prý na to moc netvářil, že to není tak jednoduché. Nakonec ale dívkám vyhověli. „Policie řekla, že jestli by se to nedalo napsat tak, že ta paní se před škrcenou dívkou jenom obnažila,“ prohlásila dívka.

„Buď se napíše, že se žena jen obnažovala, tím pádem nikam nebudeme muset. Nebo to sepíšeme, tak jak to bylo,“ interpretovala soudu druhá svědkyně s tím, že se nakonec domluvily, že to řešit nebudou. S čímž souhlasila i napadená. Dívky se shodly na tom, že nechtěly nikomu dělat problém, útočnice navíc z kavárny nikam neutíkala a k činu se doznala.

Nikdo jim to prý neřekl



Dívky i policisté se Sudků prý ptali, proč to udělala. Budoucí vražedkyně jim řekla, že je sexuální deviantka a že se léčí. Přivolaní policisté při minulém jednání uvedli, že jim nikdo neřekl, že Sudků na toaletě kavárny škrtila mladou dívku.[celá zpráva]

Sudků z bohnické léčebny propustili po patnácti dnech s tím, že je zdravá. Žena v podstatě vzápětí poté ubodala v obchodním domě na pražském Andělu zákaznici. V březnu byla Sudků Městským soudem v Praze odsouzena za vraždu k výjimečnému trestu třiceti let vězení. [celá zpráva]

V době útoku byla podle soudu příčetná, chtěla se podle znalců lékařům pomstít za to, že ji propustili, a zajistit si další pobyt v léčebně.