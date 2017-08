Policie přivezla z Thajska hledaného podvodníka

Policie přepravila z Thajska do České republiky 42letého muže, kterého soud v roce 2008 poslal na devět let do vězení za leasingové podvody. Muž byl zadržen v červenci na letišti na ostrově Koh Samui v provincii Suráttchání, kam přicestoval po vnitrozemském letu.