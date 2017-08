„Muži bylo předáno usnesení o zahájení trestního stíhání pro usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ potvrdila ve středu Právu policejní mluvčí Martina Korandová s tím, že obviněnému řidiči hrozí až šest let ve vězení.

Tragická nehoda se stala před čtvrtou hodinou ráno na silnici třetí třídy mezi obcemi Zhůř a Jarov, zhruba 35 kilometrů od Plzně před Nepomukem.

Šampalík tehdy vezl dva své kamarády domů z hasičské zábavy v Žinkovech. Podle policie měl v dechu bezmála dvě promile alkoholu. Z výsledku vyšetřování nehody vyplývá, že řidič nejprve při průjezdu zatáčkou vjel na pravou krajnici. „Následně strhl řízení, aby se dostal zpátky na silnici, přičemž dostal smyk a skončil v příkopu, kde se po nárazu do betonového propustku s autem převrátil na střechu,“ uvedla Korandová.

Václav Šampalík

FOTO: KSČM

Ty, kteří Šampalíka dobře znají, tragická nehoda zaskočila. „Jsme z toho všichni zdrceni,“ řekl bezprostředně po neštěstí velitel dobrovolných hasičů v Žinkovech Josef Suda, kterému Šampalík dělá zástupce. Těžko volil další slova. „Ten kluk je hrozně férový a slušný člověk. Každému vyšel vstříc. Podělal si tím celý život,“ dodal Suda.

Podle něj vezl dva své nejlepší kamarády. „Nechtěl je tam nechat, a tak si myslel, že je zvládne odvézt. Já jsem ani nevěděl, že tam má auto. Vůbec by mě nenapadlo, že by šel řídit. Kdybych to tušil, tak mu seberu klíčky,“ uzavřel Suda.

Překvapení neskrýval také poslance za KSČM Jiří Valenta. „Kolegu Šampalíka znám dobře, nikdy jsem ho neviděl ve větší míře pít alkohol. O to více jsem překvapený z toho, co se stalo,“ prohlásil poslanec.