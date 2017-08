Michal Rath během svého výslechu, který sám navrhl, uvedl, že před smrtí otce měli s bratrem víceméně normální vztahy, bez větších konfliktů. Jen když policie při domovní prohlídce po zadržení Davida Ratha s krabicí peněz v ruce objevila dalších více než osm miliónů, což byla podle Michala Ratha peněžní hotovost, která nebyla zahrnuta do dědictví po matce. „Nedal jsem to najevo, ale od té doby jsem viděl, že zájmy bratra nejsou úplně čisté,“ řekl Michal Rath.

Podle něj se otec před svou smrtí nikdy o nějaké závěti nezmínil. Pouze v hovoru s dcerou Michala Ratha částečně na toto téma narazil. Prý jí říkal, ať se nebojí, že by nikdy své vnoučata neošidil, že to chce všechno vypořádat rovným dílem a že nechce nikoho ošidit.

„O existenci závěti mi řekl bratr poměrně dlouho po otcově smrti,“ prohlásil u soudu Michal Rath. Ratmír Rath zemřel v polovině října 2014, o existenci nějaké závěti se Michal Rath podle svých slov dozvěděl prý až těsně před Vánoci.

„Vyklízeli jsme byt po otci. Tam mi (bratr) sdělil, že náš otec zanechal závěť a že připravuje přípravné řízení u notáře a tu závěť v dědickém řízení uplatní. Řekl mi, že v závěti je napsáno, že je výhradní dědic. Ptal jsem se bratra, proč má podle závěti dědit jenom on, a on mi odpověděl, že to bylo jeho přání, a víc mi to neodůvodňoval,“ popsal situaci Michal Rath.

David Rath se pátečního jednání nezúčastnil. Soud bude pokračovat jeho výslechem v prosinci.

Neslušné, nechutné



Než v roce 2014 otec obou bratrů Ratmír Rath zemřel, odkázal v závěti veškerý majetek Davidovi. Údajně jde o dvacet miliónů korun a zahraniční konta.

Starší z bratrů Michal se nyní žalobou snaží závěť zvrátit. Namítá, že se nejedná o holografní závěť, tedy že text není psán rukou Ratmíra Ratha, zpochybňuje i jeho podpis, který podle něj mohl být nahrazen mechanickým razítkem.

Podle bývalého hejtmana závěť splňuje veškeré podmínky stanovené zákonem, otec ji podle Davida Ratha podepsal za přítomnosti nestranného svědka, svojí rukou, několik měsíců před smrtí.

Žalobu pak David Rath označil za neslušnou a nechutnou, vzhledem k tomu, že se Michal Rath o svého otce na sklonku jeho života údajně nestaral a veškerou péči nechal na něm.