Směnárník podle obžaloby zákazníka napadl kvůli tomu, že si muž domlouval vzájemnou výměnu peněz s další klientkou.

Poté, co zaslechl domluvu dvou lidí ve frontě, je muž podle státního zástupce Vladimíra Pazourka nejprve okřikl a následně se začali s klientem vzájemně urážet. Hádka pak přerostla v potyčku, při které ar-Rašíd vytáhl nůž a muže opakovaně bodl. Po útoku nechal zraněného ležet na zemi a odešel zpátky do směnárny, kde ho zadrželi policisté.

Napadeného zachránil rychlý převoz do blízké vinohradské nemocnice.

„Byl to normální pracovní den,” začal před soudem popisovat incident obžalovaný. Řekl, že muž do směnárny přišel před polednem. Nejprve se ho prý klient zeptal, za kolik mu vymění peníze, poté se ale začal na výměně domlouvat s jinou zákaznicí.

„Tak jsem mu peníze vrátil a řekl mu, ať to nedělá tady,” řekl směnárník. Podle svých slov měl strach z toho, že je muž podvodník. Na to mu muž údajně začal nadávat, přičemž měl prý i rasistické narážky. Směnárník proto vyšel ven.

„Říkal jsem mu, že mi nebude nadávat. Najednou mě praštil pěstí do obličeje, spadly mi brýle,” uvedl muž.

Na to, že by muže bodl, si prý nepamatuje, vše viděl až na kamerových záznamech. „Nevím, jak se to mohlo stát, jsem vystudovaný právník, znám zákony,” řekl. Dodal, že činu lituje.

Podle napadeného muže se incident odehrál jinak. Se směnárníkem prý nejprve vůbec nemluvil, před směnárnou potkal ženu a zeptal se jí, zda by s ním peníze nevyměnila. Směnárník na něj však začal slovně útočit. „Ten člověk za okénkem mi začal nadávat a nějak vznikl konflikt,” řekl.

Hajdar Hamíd ar-Rašíd u soudu

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Ze začátku bral podle svých slov vše s nadsázkou, pak do něj ale muž strčil a začali se prát. „Udeřil on mě i já jeho,” dodal.

Po útoku ho museli zraněného lékaři operovat, v nemocnici byl měsíc. Dodnes má prý zdravotní následky, nemůže pracovat jako truhlář. „Nemůžu ani sportovat, hrát fotbal,” řekl ve čtvrtek soudu.

Podle znalce není obžalovaný agresivní. Lékaři u něj nenašli žádnou duševní poruchu, je podle nich průměrně inteligentní. Útočil podle nich v afektu, jednal zkratkovitě.