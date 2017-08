Tragédie se stala kolem deváté hodiny večer na turistické stezce u Dolánek u Turnova. Na pomoc dívkám vyjela nejen sanitka a lékař, ale také vrtulník z Prahy. Podle informací Práva byly dívky mezi sebou příbuzné, pocházely z jedné rodiny.

K tragédii vyjely lezecké skupiny profesionálních hasičů ze Semil a Liberce a zasahovali i profesionální a dobrovolní hasiči z Turnova.

„Jedna z dívek utrpěla středně těžké zranění a po ošetření byla převezena na traumacentrum do nemocnice v Liberci. Druhá i přes desítky minut trvající resuscitaci bohužel zemřela,“ řekl Novinkám mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

„Třetí nezraněnou osobu hasiči pomocí slaňování sundali ze skály vysoké dvacet metrů,“ dodala mluvčí hasičů v Libereckém kraji Zdeňka Štrauchová.

Podle Georgieva byla na místo vyslána také psycholožka, protože s dívkami bylo několik lidí, kteří potřebovali pomoc. „Psycholožka se jim věnovala několik hodin,“ podotkl.

Případem se zabývá policie, která ale nechce být konkrétnější. „S ohledem na nízký věk zemřelé dívky nemůže policie poskytnout bližší informace o středečním neštěstí,” uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

K tragédii došlo nedaleko výletní restaurace s ubytováním Zrcadlová koza. „Dozvěděli jsme to dnes ráno. Otřáslo to s námi. Co se stalo, ale nevíme,“ řekl Právu šéf restaurace Oldřich Tomášek.

Smrtelný pád ze skály řešili o víkendu také záchranáři na Sokolovsku. Třináctiletá dívka spadla z jedné ze skal u Lokte nad Ohří, pravděpodobně uklouzla. Při pádu z výšky více než osm metrů utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. [celá zpráva]