Zatímco dvěma z obviněných už bylo v noci na 2. srpna, kdy k požáru došlo, osmnáct let, třetí mladík měl podle informací Práva slavit 18. narozeniny hned další den. Právě ještě sedmnáctiletý kluk z Frýdku-Místku se dohodl s dalším kumpánem, J. B. ze Sviadnova, že kostel v Gutech podpálí.

Jeden z obviněných mladíků

FOTO: Pavel Karban, Právo

Večer 1. srpna si měli podle vyšetřovatelů opatřit automobilový benzín do čtyř plastových lahví a domluvit se s třetím mladíkem, J. H. z Ostravy, že je odveze do Gutů a zpět. O tom, proč tam chtějí jet a co tam chtějí udělat, mu prý řekli.

Další z mladíků obviněných z úmyslného zapálení vzácného kostela v Třinci-Gutech

FOTO: Sznapka Petr, ČTK

Zaplatili odvoz



Zatímco J. B. a J. H. zůstali sedět v autě, třetí z party zanesl lahve s benzínem k zadní části kostela. Pak nalil hořlavinu na stěny a zapálil je. Potom odjeli všichni tři do Frýdku-Místku, kde mladistvý žhář vystoupil z auta. J. B. se nechal odvézt do Sviadnova, kde J. H. zaplatil za to, že je na místo činu a zpět odvezl.

Jeden ze dvou mladíků, kteří jsou obviněni ze zapálení vzácného kostela v Třinci-Gutech

FOTO: Petr Sznapka, ČTK

Přesně tak se měla podle policejního obvinění žhářská akce odehrát. Jak na trojici kriminalisté přišli, není jasné. Pravděpodobně jim však pomohl J. H., který kamarády vezl. Jako jediný je totiž vyšetřován na svobodě.

Video

Mše za shořelý kostel v Třinci-Gutech

„Byl to takový okrajový pachatel, spíše pomocník, který víceméně pomohl odhalit tu trestnou činnost,“ zdůvodnil státní zástupce Pavel Šára, proč nepožadoval uvalení vazby i na něj.

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Římskokatolický filiální kostel Božího těla začal hořet v noci na 2. srpna okolo půlnoci, hasiči se o požáru dozvěděli krátce po ní. Oheň dostali pod kontrolu za necelou hodinu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Obnova kostela by měla vyjít na 20 miliónů korun.