„Byli obviněni tři muži, z toho je jeden z nich mladistvý. Hrozí jim až 15 let vězení. Byl to úmyslný trestný čin. Jsou to Češi, ale podrobnější informace říci nemohu. Budeme požadovat uvalení vazby,” uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Na další otázky odmítl odpovídat s odkazem na probíhající trestní řízení.

O dvou zadržených policie informovala už ve čtvrtek, více informací ale nesdělila. [celá zpráva]

Římskokatolický filiální kostel Božího těla začal hořet v noci na středu okolo půlnoci.

„Při příjezdu jednotek už kostel silně hořel. Oheň dostali hasiči pod kontrolu za necelou hodinu. Do středečního rána pokračovalo dohašování,“ uvedl ve středu mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Z kostela je po požáru jen hromada ohořelého dřeva.

FOTO: Pavel Karban, Právo

I když při požáru nebyl nikdo zraněn, zničení kostela je nejen pro třinecký region tragédií. Cenná historická památka s mnohým původním vybavením a obrazy z první poloviny 16. století prošla v letech 2012 až 2014 rekonstrukcí za několik miliónů.

Zbyl jen kříž



Po ničivém požáru zbyly jen ohořelé dřevěné trámy a kříž, který stával před kostelem. „Je to znamení naděje, zároveň ale i určitá zkouška pro věřící. Je potřeba se na to dívat s vírou a nadějí do budoucna,“ uvedl farář kostela Božího těla Kazimierz Plachta.

Z dřevěného kostela Božího těla v Třinci zbyl jen kříž.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Kulturní památka patřila mezi ukázkové kostely se štenýřovou věží, charakteristické pro oblast Těšínského Slezska. „Gutský kostel byl nejlépe dochovaným dřevěným kostelem ve skupině dřevěných kostelů Těšínska a severovýchodní Moravy,“ poukázala Petra Batková z ostravského pracoviště Národního památkové ústavu.

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Na jeho obnově se shodl majitel zničeného objektu – ostravsko-opavské biskupství, ministerstvo kultury i město Třinec, v jehož katastru kostelík stál. „Nebude to replika, ale obnova památky,“ upozornil farář Kazimierz Plachta, který náklady odhadl na 50 miliónů. Obnova památky by mohla trvat dva až tři roky.