„Za to mu hrozí trest vězení od 8 do 15 let. Co ho k činu vedlo, se ale policistům zatím nepodařilo zjistit, protože nespolupracuje, nevypovídá, odmítá se k obvinění vyjádřit a téměř nekomunikuje,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Požár zemědělské usedlosti na Jičínsku.

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje

„Policisté na místo požáru vyjížděli na oznámení, že se někdo dobývá do zemědělského objektu a po vyrušení majitelem se dal na útěk,“ připomněla mluvčí s tím, že se policistům sice podařilo muže během půl hodiny dopadnout, mezitím ale už stihl založit několik požárů a podpálit zemědělské sklady s uloženým senem a slámou a přilehlé pole.

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje

„Při zadržení museli policisté použít donucovací prostředky, které kvůli jeho následné agresivitě museli použít i na služebně, kam ho převezli. Uklidnila ho až přivolaná záchranná služba podáním léků,“ pokračovala Kormošová.

„Ukázalo se, že se jedná o 30letého cizince z tzv. třetích států, který je na našem území jako turista. Muž byl poté umístěn do cely,“ dodala policejní mluvčí.