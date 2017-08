Podle odvolacího senátu zjistil městský soud skutkový děj správně a přiřadil mu i správnou právní kvalifikaci.

„Připomněl bych latinskou zásadu pacta sunt servanda, tedy smlouvy se mají plnit. Obžalovaný užíval chatu a měl za to poškozenému platit. Poškozeného nemuselo pranic zajímat, zdali má obžalovaný zrovna peníze nebo nemá,“ uvedl předseda senátu Michal Hodoušek. „Ten problém vznikl proto, že obžalovaný neplatil, a ne proto, že by jej poškozený sám od sebe vyhazoval,“ dodal.

Machata navíc podle soudu věděl dobře, co dělá, a šel za poškozeným s úmyslem ho zabít, o čemž podle soudů jednoznačně vypovídá telefonický hovor s pracovnicí pracovní agentury. Tam volal kvůli tomu, že nepřijde do práce, protože mu domácí znemožnil přístup k osobním věcem. „Jsem rozhodnutý, že toho člověka zabiji. Věřte mi, je to zlý člověk,“ sdělil ženě do telefonu.

Tohle zařazení mezi zločince nejhrubšího zrna je pro mě příliš přísné. Pavel Machata

Podle Machatova odvolání se totiž prvoinstanční soud nevypořádal s obhajobou obžalovaného, a sice, že jednání poškozeného vykazovalo znaky zvlášť zavrženíhodného jednání. Machata prý navíc jednal v afektu, nikoliv s rozmyslem.

„Pokud bych jednal s rozmyslem, tak bych na něj zaútočil rovnou. Tam vznikla hádka, kdy jsem se snažil mu to vysvětlit, že se v práci změnil systém vyplácení peněz,“ prohlásil u soudu Machata. „Tohle zařazení mezi zločince nejhrubšího zrna je pro mě příliš přísné,“ dodal.

Jeho obhájkyně soudu v odvolání navrhovala změnit právní kvalifikaci z pokusu o vraždu na pokus o zabití, případně ublížení na zdraví z omluvitelných pohnutek a uložit odpovídající trest. Podle státního zástupce je kvalifikace i výše trestu odpovídající.

Nastěhoval mu tam další



Machata se loni v červenci pohádal se svým domácím, který mu pronajímal chatku v zahrádkářské kolonii Višňovka na pražském Barrandově. Podle Machaty hádce předcházelo několik faktorů, kvůli kterým mu následně „bouchly saze“.

Prvním bylo, že se prý dohodli na nájmu tři tisíce korun, majitel ale po něm hned po nastěhování chtěl o patnáct set korun více. Machatu pak naštvalo, že mu údajně kvůli nezaplacení plného nájmu domácí do chatky nastěhoval další dva lidi – polobezdomovce.

Prostě to ve mně nějak bouchlo, vytáhnul jsem bajonet a bodnul jsem Pavel Machata

Ti se podle obžalovaného chovali nevhodně, přepínali mu kanály v televizi a podobně. Zlom nastal, když se muži začali zajímat o Machatův bajonet – údajně originální z vietnamské války. Začal si ho proto brát všude s sebou. Když pak měl dost peněz na doplacení nájmu, šel s nimi za domácím. Ten si peníze vzal a pak prý Machatovi řekl, že vyměnil vložku u dveří a ať se sebere a jde.

Bouchly v něm saze



Machata se tedy sebral a šel si do obchodu pro cigarety a půllitr rumu, sedl si pod strom, začal popíjet a přemýšlet, co dál. Po vypití asi poloviny lahve šel zpátky do Višňovky, kde chtěl opět začít vyjednávat s domácím. Ten byl ale neoblomný a na Machatu to už bylo podle jeho slov příliš.

„Prostě to ve mně nějak bouchlo, vytáhnul jsem bajonet a bodnul jsem,“ uvedl v březnu u soudu Machata. Poškozený si vytáhl bajonet z hrudníku a zahodil ho za plot. To Machatu rozlítilo, protože měl k bajonetu citový vztah. Začal proto domácího mlátit více než metr dlouhým klackem, až když kolemstojící začali křičet, aby toho nechal, pustil klacek a z místa odešel.

„Řekl jsem si: Nůž je pryč, všechno je pryč, kašlu na to a jdu si dát panáka,“ vysvětlil soudu obžalovaný. Mezitím někdo ze svědků potyčky zavolal policii a záchranku, která napadeného odvezla na jednotku intenzivní péče do motolské nemocnice.

Machatu koncem dubna odsoudil za pokus o vraždu pražský městský soud ke dvanácti letům vězení, tedy na samé spodní hranici zákonné trestní sazby.