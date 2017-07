„Obžaloba byla dnes podána k Okresnímu soudu v Olomouci,“ uvedl v pátek státní zástupce. Obžalobě čelí vedoucí vlakové čety a průvodčí vlaku. „Měly podle obžaloby zavinit smrt dívenky, a to v souvislosti s porušením drážních předpisů týkajících se činnosti vlakové čety při vypravování vlaku,“ konstatoval Rašendorfer. Ženám hrozí až šest let vězení.

K tragické události došlo loni 24. července nedaleko železniční stanice Štěpánov. Dívka vypadla z vlaku jedoucího z Luhačovic do Prahy ve chvíli, kdy stála v blízkosti otevřených dveří toalety a čekala na matku, která byla na toaletě se starší, čtyřletou dcerou. Dívka následky pádu nepřežila.

Podle obžaloby odjel vlak ze stanice v Olomouci s dveřmi, které nebyly řádně uzavřené. Obžalované je nezkontrolovaly, přestože jim to ukládá vnitřní předpis Českých drah.

Zevnitř vlaku nebylo nic poznat



S dětmi žena odešla na toaletu, když jel vlak rychlostí zhruba 50 kilometrů za hodinu. Neuzavření dveří se ještě nijak neprojevovalo. Při rychlosti vlaku 111 km/h se pak dveře samovolně rázně otevřely a dítě vtáhly ven.

„To, že dveře drží jen za obvodovou gumu, by vedoucí vlakové čety a průvodčí zvenku zjistily pouhým pohledem. Naopak zevnitř, při klice ve správné poloze, a to byla, by nikdo neměl šanci zjistit, že dveře nejsou řádně dovřené,“ řekl už dříve policejní komisař Jiří Kubát s tím, že k tomuto zjištění přispěl mimo jiné i vyšetřovací pokus se stejným vlakem.

Policisté obě zaměstnankyně ČD obvinili v únoru. Spis má bezmála 700 listů, obsahuje i znalecké posudky. Podíl matky na tragédii policisté zcela vyloučili, dítě bylo prý po celou dobu v její bezprostřední blízkosti.

Mimosoudní vyrovnání



Obě ženy stále pracují u Českých drah. ČD se podle jejich mluvčí Moniky Bezuchové domluvily na odškodném s rodinou dvouleté dívky. Částku však nezveřejnily. „Mezi ČD a pozůstalými byla uzavřena mimosoudní dohoda o náhradě újem,“ sdělila Právu mluvčí.

Připomněla přitom, že České dráhy uveřejnily na svém webu omluvu. „Je výrazem naší velké lítosti nad tragédií a prosíme média, aby tato událost nebyla s ohledem na pozůstalé předmětem medializace,“ zdůraznila Bezuchová. ČD začaly podle ní také přijímat opatření, aby podobné nehodě ve starších vlacích zabránily.

„Pokud jde o osazení vozů s otočně skládacími dveřmi světelnou signalizací, tak celkem jich chceme osadit 730. Postupně ale dochází k nahrazování těchto starších vozů, celkový počet tak bude nižší. Aktuálně je signalizací osazeno 150 vozů a do konce roku by ji mělo mít až 400 vozů,“ dodala mluvčí ČD.