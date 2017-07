Přestože znalci tvrdili, že dívky jsou věrohodné a nic si nevymýšlejí, soud si o nich udělal vlastní úsudek, označil je za vypočítavé a prospěchářské, takže Lebeděva potrestal jen podmínkou za stalking a svádění k pohlavnímu styku. Muži hrozilo až deset let vězení.

Podle obžaloby si měl muž dívky několikrát zavolat na různé hotelové pokoje, kde je měl následně znásilnit.

„Měsíc si s dívkou psal, pak ji měl znásilnit, pak si zase v pohodě měsíc psali, sešli se na hotelu, kde ji měl zase znásilnit, a opět si psali a opět se sešli,“ konstatoval soudce Vrtek s tím, že sex mezi obžalovaným a dívkami byl, ale nelze věřit tomu, že se jednalo o znásilnění.

Nic takového se nestalo, jsem nevinný, vymyslely si to na mě. obviněný Valerij Lebeděv

„Obžalovaný je sebestředný manipulátor nabuzený po mladých dívkách. Když si udělal soud takový obrázek o něm, museli jsme si udělat obrázek i o těch dvou dívkách. Jsou to sice osoby mladé, ale velmi dobře rozumově vyspělé a schopné si spočítat, jakého jednání se chtějí dopustit. Jsou vypočítavé a prospěchářské. Obě střídaly partnery jako na běžícím pásu a dobře věděly, o co jde,“ prohlásil soudce.

Dva znalecké posudky tvrdily, že dívky vypovídají o znásilnění pravdu a že jedna z nich dokonce trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Jenže dívky při líčení svých útrap zřejmě nepočítaly s tím, že soud bude mít jejich kompletní komunikace na Facebooku.

Obvinění odmítá



Takže zatímco dívka znalcům tvrdila, jak byla apatická a musela být stále zavřená doma, soud zjistil, že vesele plánovala dovolené, plesy, rande s několika muži a podobně. „Navíc dívka přímo u soudu lhala o svém intimním vztahu s vysokoškolským pedagogem,“ upozornil Vrtek.

Valerij Lebeděv u soudu znásilnění popíral.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

„Nic takového se nestalo, jsem nevinný, vymyslely si to na mě. Domluvily se na mě, aby ze mě vytáhly co nejvíc peněz,“ tvrdil celou dobu Lebeděv. Bez trestu ale od soudu neodešel. Podmínku a vyhoštění dostal za to, že ukradl kontakty jedné z dívek a pak ji u přátel očerňoval.

Navíc lákal sedmnáctiletou dívku za přísliby peněz a další pomoci k sobě do auta a chtěl po ní sex. Případ ale ještě není u konce, státní zástupce se proti verdiktu na místě odvolal.