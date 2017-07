Nehoda se stala krátce po půl jedenácté večer na pražské Jižní spojce. Trojice Poláků jela z Rakouska do Polska. Za Lanovým mostem na Jižní spojce ale dostal řidič smyk a s autem naboural do svodidel. Vůz poté spadl ze srázu do Rabakovské ulice.

Přivolaní hasiči zajistili místo nehody a provedli protipožární opatření. Vůz pak vyprostili pomocí jeřábu.

Záchranáři převezli do nemocnice dva zraněné. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.