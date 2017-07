Podle policejní mluvčí Ireny Urbánkové si policejní hlídka všimla vozidla BMW s dvoučlennou osádkou – mužem a ženou, bez přední registrační značky, které odbočovalo z ulice Dr. Milady Horákové směrem na ulici Masarykovu.

„Na základě osobní znalosti nebylo vyloučeno, že vozidlo řídí osoba, která má uložen zákaz řízení všech motorových vozidel. Za vozidlem se policisté rozjeli chtěli ho zastavit a zkontrolovat,“ uvedla mluvčí.

Řidič však podle ní na tuto situaci zareagoval tak, že začal s vozidlem zrychlovat a ujíždět. V ulici Kosmonautů projel na červenou a pokračoval dál. „V ulici Tovární havaroval na kruhovém objezdu poté, co dostal smyk a narazil do obrubníku,“ konstatovala Urbánková.

Testy odmítl



Policisté podle ní muže vyzvali, aby z vozidla vystoupil. Na to však nereagoval. Policisté ho proto za použití donucovacích prostředků z vozidla vytáhli. Zjistili jeho totožnost i to, že má soudem uloženy dva platné zákazy řízení všech motorových vozidel, a to až do září 2021.

„Řidič se odmítl podrobit jak orientační dechové zkoušce a orientačnímu testu na omamné a psychotropní látky, tak i lékařskému vyšetření,“ podotkla Urbánková. Policisté podle ní navíc zjistili, že vozidlo, které mladík řídil, má prošlou technickou kontrolu. Její platnost vypršela letos v dubnu.

Nyní je muž podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu až dva roky vězení. „Jízda vozidlem bez platné technické kontroly a bez přední registrační značky je řešena samostatně jako přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ dodala mluvčí.