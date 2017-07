Přepadení prodejny se odehrálo kolem jedenácté hodiny v Opletalově ulici.

„Došlo tam k přepadení prodejny se zbraněmi, při které byl zraněn prodavač a podezřelý muž. Na místě momentálně pracují kriminalisté, případ je teprve na počátku,“ řekl Novinkám mluvčí policie Jan Daněk s tím, že při přepadení se mělo střílet.

Záchranná služba k přepadení vyjela na výzvu policie a na místě byla do šesti minut. „Mělo by to být střelné a bodné poranění, na místě máme dvě sanitky, lékaře a inspektora. Protože o ně zatím pečují, nemám podrobnosti,“ dodala mluvčí záchranné služby Jana Poštová.